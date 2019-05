Prim-ministrul Viorica Dancila informeaza ca in sedinta de miercuri a Executivului urmeaza sa fie adoptata ordonanta de urgenta de modificare a legislatiei electorale, propusa de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).





"Pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul Romaniei, este foarte important sa ne ocupam de buna organizare atat a alegerilor europarlamentare, cat si a referendumului. Vom discuta aceasta ordonanta de urgenta, a fost ieri sedinta pregatitoare, ma intorc la Guvern pentru a vedea fiecare act normativ pe care-l am pe agenda Guvernului de maine (miercuri - n.r.) si vom vedea care va fi forma finala. Vom avea discutii, pentru ca eu nu pot sa impun un lucru. (...) Voi discuta cu secretarul general al Guvernului, voi discuta cu cei care au avizat acest act normativ si vom vedea forma finala, va voi comunica in timp util. (...) Actul normativ trebuie adoptat maine in sedinta de Guvern pentru ca, pana pe 10 (n.r. - mai), mi se pare, trebuie adoptat acest act normativ", a declarat Dancila, citata de digi24.ro.

Chestionata de ce "opteaza" pentru varianta din textul proiectului de OUG care i-ar interzice sefului statului implicarea in campania pentru referendum, raspunsul lui Dancila a fost: "Nu am spus acest lucru, lasati-ma intai sa vad textul. Nu am vazut inca textul, acum ma uit, pentru ca ieri a fost sedinta pregatitoare, acum iau fiecare act normativ, impreuna cu secretarul general al Guvernului, si vedem care este forma finala. Nu am facut aceasta afirmatie, lasati-ma sa vad textul final si o sa va comunic".