Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, candidat al partidului PRO Romania, a declarat duminica dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Caransebes, ca votul din 26 mai este unul pentru viitorul generatiilor urmatoare.



"Am facut un tur de forta in ultima perioada, am fost la Chisinau, la Pascani, Piatra Neamt, Bacau, Buzau, dar cred ca este important pentru noi, in aceste zile care au mai ramas pana la alegerile europarlamentare, sa vorbim despre importanta acestui vot, care nu este numai despre noi, europarlamentarii, care ocupam un loc la Bruxelles, ci este pentru viitorul generatiilor care vin. Este pentru prima data cand vor fi alegeri in care punem in balanta rezultatele apartenentei noastre la Uniunea Europeana", a afirmat Corina Cretu.

Comisarul european a precizat ca ii este recunoscatoare lui Victor Ponta pentru ca a creat PRO Romania, o alternativa pentru social-democratii pro-europeni din Romania.

Cretu: Ma ingrijoreaza foarte tare acest discurs antieuropean

"Ii multumesc domnului Victor Ponta pentru ca a creat aceasta alternativa spre care sa ne uitam, de a ramane cu adevarat social-democrati europeni, pro-europeni. Pe mine ma ingrijoreaza foarte tare acest discurs antieuropean, pentru ca nu concep altfel drumul Romaniei decat in Uniunea Europeana. Sigur, nu este un proiect perfect, dar singurul mod in care il putem imbunatati este din interior, cu aliati si prieteni si nu certandu-ne si nu facand reprosuri, pentru ca Romania a avut doar de castigat de pe urma Uniunii Europene", a subliniat Corina Cretu.

Ea a subliniat ca, in termeni financiari, la un beneficiu de 45 miliarde euro si cu o contributie de 15 miliarde euro, rezultatele aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se pot vedea in toate comunele si orasele din Romania.

"Cred ca Guvernul si autoritatile nationale trebuie sa se gandeasca clar care sunt obstacolele in absorbtia fondurilor europene (...) Eu astept raspuns de la Guvernul Romaniei, in ce mod vor sa procedam in continuare cu cele 300 milioane euro care sunt parcati pentru spitalele regionale. Noi avem aceasta prevedere, adica eu, ca si comisar european, sunt obligata sa raspund oricarei scrisori ce vine de la un ministru, in 30 de zile. Alaturi de colegii mei vom propune sa facem lucrurile si invers, adica si ministri sa fie obligati sa raspunda comisarilor europeni. Din pacate, nimeni nu a prevazut ca ar putea aparea si astfel de cazuri, in care ajungi sa te rogi de ministri sa iti raspunda cum vor sa faca mai departe si sa nu primesti niciun raspuns", a precizat Corina Cretu.

Comisarul european a mai precizat si ca este in favoarea referendumului organizat pe 26 mai si spera ca oamenii sa se prezinte la urne, scrie Agerpres.

"Sper ca oamenii sa fie prezenti in numar cat mai mare la vot si sa isi dea seama ca nu este un vot ca oricare altul, ci unul care priveste viata noastra, a tuturor", a subliniat Corina Cretu.

Comisarul european, Corina Cretu, a fost prezent duminica, la Caransebes, unde a participat la savarsirea Sfintei Liturghii, oficiata in Catedrala Episcopala "Invierea Domnului", cu prilejul "Zilelor Credintei si Culturii in Episcopia Caransebesului".