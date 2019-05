Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat duminica, la mitingul de la Focsani, ca liberalii merg fara frica sa vorbeasca cu oamenii in fiecare localitate din tara, fara a fi insotiti de jandarmi, politisti sau bodyguarzi, pentru ca nu au niciun motiv sa le fie frica de romani.





"De peste doua luni, impreuna cu Rares Bogdan, cu Robert Sighiartau, cu Siegfried Muresan, cu Violeta Alexandru, cu toata echipa PNL mergem fara frica in fiecare localitate, vorbim cu orice om fara jandarmi, fara politisti, fara bodyguarzi, fara niciun fel de aparare pentru ca nu avem niciun motiv sa ne fie frica de romani sau sa avem nevoie de cineva sa ne apere pentru ca ceea ce aducem Romaniei are nevoie Romania. Fiecare roman are nevoie de PNL", a spus Ludovic Orban, in timpul unui mitingul electoral.

Orban a sustinut ca niciun lider PSD nu a avut curajul sa-i infrunte pe liberali, nici macar Liviu Dragnea care "nu are curaj sa scoata capul in lume in nicio localitate din tara asta", scrie Agerpres.

"Am fost saptamana aceasta in fiefuri PSD, m-am dus la Campulung unde este primar PSD, n-am vazut picior de PSD ca sa nu mai zic ca nu l-am vazut pe Dragnea. Am fost unde este Dacia Renault la Mioveni, unde primarul PSD a fost ales in 2016 cu 90%, nu am vazut picior de PSD si nu l-am vazut pe Dragnea. (...) Am fost in Turnul Severin, ieri, la Zilele Turnului Severin, cu primar PSD, nu am vazut picior de PSD, nu l-am vazut pe Dragnea. L-a vazut cineva pe Dragnea in vreun loc din judetele, din localitatile in care traiti? Dragnea nu are curaj sa scoata capul in lume in nicio localitate din tara asta, se ascunde ca un sobolan in Kiseleff unde joaca angry birds. Ati auzit de asa ceva? A innebunit complet omul asta! Asta mai poate sa conduca Romania?", a spus Orban.

Ludovic Orban, Rares Bogdan si alti lideri ai partidului s-au aflat duminica la Focsani unde s-a desfasurat un miting electoral de sustinere a candidatilor PNL la alegerile europarlamentare, la care au participat, potrivit estimarilor facute de organizatori, circa 4.000 de sustinatori din Vrancea, dar si din Bacau, Vaslui, Galati, Braila si Buzau.