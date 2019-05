Candidatul de pe prima pozitie a listei Partidului National Liberal (PNL) pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat duminica, la Focsani, ca PNL "a atins 27% in intentia de vot a romanilor si este in crestere", iar PSD este in scadere, fiind la 23%, potrivit unui ultim sondaj de opinie. In egala masura, el a tinut sa sublinieza ca ca nu poate ca Romania sa fie condusa "cu Carmen Dan, care a gazat oamenii pe 10 august, cu Codrin Stefanescu, cap de cauciuc, cu Mitraliera-Radulescu, cu bolsevicul Nicolicea"



"Inainte de a intra in Focsani, am primit un ultim sondaj de opinie, terminat pe 27 seara. (...) Acolo scrie ceva important si trebuie sa stiti. (...) E pentru prima data cand PNL poate atinge dupa 1990 un scor istoric. Ultimul sondaj de opinie ne arata ca PNL are 27% si este in crestere", a declarat Rares Bogdan, in timpul mitingului electoral. Potrivit acestuia, sondajul situeaza PSD la 23% in intentia de vot a romanilor, iar celelalte forte politice la mai putin de 16%. "Daca dumneavoastra veti intelege asta, daca veti intelege ca PSD e la 23%, ca celelalte forte vin de la 16 % in jos, daca dumneavoastra veti intelege ca puteti face parte dintr-un partid mare, care poate sa ridice Romania din noroi, un partid care sa guverneze aceasta tara pentru urmatorii 5-10 ani, nu ne opreste nimic. Nimic nu ne poate sta in cale. De sapte ani de zile stam in opozitie, de sapte ani de zile PSD conduce Romania si ne umileste. A venit vremea PNL", le-a transmis spus Rares Bogdan celor prezenti, potrivit Agerpres. Rares Bogdan: Vor dezbateri despre mari laboratoare in care sa intre Tariceanu cu Dragnea sa se drogheze "Mai este unul ajuns la a 5-a, a 6-a, a 7-a nevasta, dar care lupta pentru familia traditionala. Acest individ e mai periculos decat celalalt. L-am vazut ca era preocupat recent nu sa puna in dezbatere publica nevoia de spitale, de autostrazi, de investitii, ci despre droguri, despre mari laboratoare, in care sa intre el cu Dragnea sa se drogheze singuri. Noi nu vrem dezbateri pe pacanele si nici pe etnobotanice. Suntem popor crestin. Nu poti conduce Romania cu Carmen Dan, care a gazat oamenii pe 10 august, cu Codrin Stefanescu, cap de cauciuc, cu Mitraliera-Radulescu, cu bolsevicul Nicolicea", a mai spus fostul jurnalist, citat de adevarul.ro. Rares Bogdan a participat duminica, la Focsani, alaturi de presedintele Ludovic Orban si alti lideri ai partidului, la un miting de sustinere a candidatilor la alegerile europarlamentare. Potrivit estimarilor facute de organizatori, la miting ar fi participat peste 4.000 de sustinatori din Vrancea, dar si din judetele Bacau, Vaslui, Galati, Braila si Buzau.

