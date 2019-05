"E o vorba la romani. Prostul nu e prost destul pana nu e si fudul. La dl Toader nu e asa. E mai grav. E rupt de simtul realitatii. Si e bine. Caci altfel s-ar fi sinucis de mult, din onoarea care decurge din functiile astea toate cu care patria i-a multumit.

Apoi, e bine si pentru ca dl Toader nu candideaza la nimic. Are totul. Daca si-ar fi depus o candidatura pe undeva, in locuri care conteaza si altceva decat fidelitatea fata de Partid, cel mai probabil nu trecea de selectia de CV-uri. Peste 3 pagini nimeni nu citeste, nu din lipsa de timp ci din responsabilitate. Nu alegi pe cineva care trece in CV de toate, just in case", a scris Raluca Turcan pe Facebook.