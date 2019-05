Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru.



"Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui drum grozav pe care il vom face impreuna. (...) Imaginati-va la anul, 2020, final de an, Alianta USR PLUS va da primul ministru al Romaniei competent si onest. Probabil cel mai competent si onest pe care l-a avut Romania. Atunci, in momentul acela, fiecare dintre voi isi va aminti ca drumul nostru impreuna incepe astazi, in mai, la Cluj, in 2019", a spus Dan Barna.

La randul sau, presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat este decis sa mearga pana la capat pentru a eradica hotia, prostia si saracia din Romania, scrie Agerpres.

"Trebuie sa eradicam hotia, sa eradicam prostia si sa eradicam saracia. (...) Asa cum ne invata si Ciuleandra, intram in hora. Sunteti aici si am intrat cu totii in hora. Haideti sa jucam hora asta si haideti mai ales sa intetim ritmul si sa ne invartim pana cand ducem Romania asta intr-o normalitate pe care o vrem cu totii", a spus Dacian Ciolos, in acordurile melodiei amintite.

El a adaugat ca pentru a schimba lucrurile e nevoia de forta tuturor, nu a unui singur om.

"De multe ori mi s-a reprosat ca sunt ezitant, ca sunt indecis, ca nu prea stiu ce vreau. Vreau sa va spun astazi, aici, ca sunt mai decis ca oricand sa merg pana la capat si ca n-o sa ma opreasca nicio amenintare, pentru ca sunt hotarat sa schimbam impreuna aceasta tara. Dar niciun salvator singur nu poate sa schimbe Romania. (...) De data asta e nevoie de noi toti. (...) Forta este in noi toti", a mai spus presedintele PLUS.

Alianta 2020 USR PLUS a organizat, duminica, la Cluj, primul sau miting electoral pentru alegerile europarlamentare, la care au participat 4.000-5.000 de persoane, potrivit organizatorilor, alaturi de candidatii celor doua formatiuni.