Candidata Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile europarlamentare Carmen Avram le-a cerut scuze agricultorilor din Botosani in numele fostului premier Dacian Ciolos, acuzat ca, in calitate de comisar european pentru agricultura, a negociat cele mai mici subventii din UE pentru fermierii romani.



Prezenta la un targ cu profil agricol, Avram si-a cerut, de asemenea, scuze in numele lanturilor de hipermarketuri care refuza produsele romanesti pe rafturile lor.

"As vrea sa va cer iertare in numele acestei tari si mai ales tagmei dumneavoastra. As vrea sa imi cer iertare, spre exemplu, in numele acelui comisar european, pe numele lui Dacian Ciolos, care spune ca este roman si care in 2013 a negociat pentru dumneavoastra cele mai proaste subventii din UE. As vrea sa imi cer iertare in numele acestor hipermarketuri care va fac sa treceti prin clipe umilitoare cand trebuie sa mergeti sa sa incercati sa ii convingeti ca marfurile dumneavoastra si ei va resping sau va pun sa negociati atat de dur incat pana la urma parca le-ati da gratis", a afirmat candidata PSD.

De asemenea, Carmen Avram le-a cerut iertare botosanenilor pentru faptul ca tarile europene refuza produsele agroalimentare romanesti "spunand ca nu sunt bune, ca pamantul romanesc nu e bun", scrie Agerpres.

"Pamantul romanesc este cel mai bun din Uniunea Europeana. Acesta este un pamant care a ramas nealterat de ingrasaminte sau de insecticide toxic. Este un pamant atat de rodnic incat anul trecut a dat cea mai mare cantitate de porumb din Uniunea Europeana si cea mai mare cantitate de floarea soarelui. Au fost cea mai bune productii din Uniunea Europeana. Dumneavoastra puteti hrani nu numai tara, puteti hrani jumatate de continent sau un continent intreg. Aveti dreptul sa va ridicati acolo unde va este locul , sa nu mai stati cu capul plecat, sa nu mai acceptati dublul standard", a adaugat Carmen Avram, care l-a insotit pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, la un targ agricol desfasurat la Statiunea Popauti.