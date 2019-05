Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, este de parere ca vor fi incidente la mitingul PSD de pe mai, sustinand ca nu a fost aleasa cea mai buna data, odata cu Ziua Europei.



"Ma astept la incidente. Din punctul meu de vedere, este o data prost aleasa. Nu as fi propus niciodata desfasurarea unui miting electoral in acelasi timp cu Ziua Europei, mai ales pe fundamentul unei nemultumiri generale a populatiei Romaniei, si mai ales in ziua in care are loc summitul de la Sibiu. Avand in vedere ca fiecare pasare pe limba ei piere, asta este situatia. (...) Eu cred, si intr-un fel si sper, ca domnul Dragnea sa inteleaga ca poate sa vina si de 10.000 de ori la Iasi, dar nu se va schimba nivelul de simpatie al iesenilor fata de dumnealui. Si nici macar nu are de-a face cu persoana mea. Este un nivel de simpatie care se manifesta in spatiul public discutand cu cetatenii, fara sa aducem o implicatie politica sau o ranchiuna politica care s-a perpetuat de-a lungul timpului.

Imi este greu sa spun cate persoane vor participa. Insa nu vor fi nici pe departe cat spun. In ultima solicitare, ca o corecteaza de la moment la moment, este inspre 25.000. Dar probabil ca vor fi mai putini", a spus Chirica, pentru Agerpres, potrivit stiripesurse.ro.