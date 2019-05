Alianta USR-PLUS organizeaza duminica primul miting electoral la Cluj Napoca. La mting isi vor face aparitia atat liderii Dan Barna si Dacian Ciolos, car si candidatii Aliantei 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare.



"Mergem in capitala Ardealului sa le spunem romanilor ca dupa doi ani si jumatate de hotie, acum au pentru prima data sansa sa isi faca vocea auzita acolo unde conteaza cel mai mult, la vot. Alianta USR-PLUS are cea mai buna echipa de candidati, oameni noi in politica, dar care stiu foarte bine cum functioneaza institutiile europene, oameni cu experienta de guvernare, manageri de succes si oameni inimosi din societatea civila. Avem un plan concret pentru ceea ce vrem sa facem in Parlamentul European, care urmareste recastigarea increderii in viitorul Romaniei ca parte a Uniunii Europene, dezvoltarea economica prin absorbtia de fonduri europene si cresterea calitatii vietii prin asigurarea unor standarde europene in sanatate, educatie si servicii sociale", spus Dan Barna, citat de stiripesurse.ro.

Mitingul urmeaza sa aiba loc in Piata Unirii din Cluj-Napoca si va incepe la ora 16:30.

"Ne-am unit in aceasta alianta pentru ca vrem sa le dam oamenilor decenti din Romania o alternativa care poate sa castige alegeri. Si sunt foarte multi oameni decenti in Romania. Oameni muncitori, cinstiti, care isi iubesc tara, care nu vor sa plece, dar care s-au saturat de mizeria si nesimtirea din politica romaneasca. De prea multe ori, oamenii decenti din Romania au fost nevoiti sa aleaga raul cel mic ca sa nu iasa raul mai mare. De data asta, oamenii decenti din Romania pot sa voteze binele. Pe 5 mai ii asteptam alaturi de noi pe oamenii decenti din Cluj", a mentionat la randul sau si Dacian Ciolos.