Deputatul Nicusor Halici, coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat (PSD) in Vrancea, a anuntat ca PSD nu va mai face miting electoral duminica, la Focsani.



"Nu va mai fi miting PSD astazi (duminica - n.red.) la Focsani. Vad ca liberalii se sperie atat de usor, le e frica de un miting al unui competitor. Ii lasam in pace. Noi facem campanie electorala", a declarat, pentru Agerpres, coordonatorul campaniei PSD in Vrancea, deputatul Nicusor Halici.

Duminica dimineata, atat liderii ALDE Vrancea cat si ai UNPR Vrancea au confirmat ca nici partidele lor nu vor mai face miting electoral in cursul acestei zile, la Focsani.

"UNPR nu face niciun miting. Pe noi mai mult ne interesa marsul. Am depus cerere pentru un miting, nu s-a aprobat in comisie marsul si a doua zi am anuntat ca renuntam la miting. Vom anunta si la Jandarmerie", a spus presedintele UNPR Focsani, Marius Iorga.

Vineri, in sedinta Comisiei de Autorizare a Adunarilor Publice din cadrul primariei, au fost autorizate pentru duminica nu mai putin de patru mitinguri electorale la Focsani, ale PNL, PSD, ALDE si UNPR, la care ar fi trebuit sa participe, potrivit organizatorilor, circa 20.000 de persoane. Pentru a evita eventuale conflicte, fiecare partid a primit autorizatie pentru miting in locatie fixa, fara permisiunea de a marsalui prin oras.

"Comisia de Autorizare a Adunarilor Publice a decis, la sugestia celor de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi, ca aceste deplasari nu ar trebui sa aiba loc, tocmai pentru a evita dezordinea si eventuale conflicte si fiecare partid sa-si desfasoare aceasta activitate intr-o locatie bine delimitata si bine stabilita", a declarat primarul Cristi Misaila.

PNL a anuntat ulterior ca orice eveniment neprevazut care poate aparea in timpul mitingului electoral de duminica nu va fi in responsabilitatea partidului.

"PNL Vrancea a luat toate masurile legale prevazute de Legea 60/1991, de la voluntari la responsabili de eveniment, stabilire traseu etc, astfel incat mitingul sa se desfasoare in termenii legali prevazuti de legislatie. (...) Orice eveniment neprevazut care poate aparea, in sensul aparitiei unor sustinatori ai altor partide in zona B-dul Independentei nr. 8 (vizavi de Electrica), nu va fi in responsabilitatea PNL, ci a autoritatilor locale si a institutiilor abilitate sa asigure ordinea publica", au declarat reprezentantii PNL Vrancea, intr-un comunicat de presa.

Duminica, in municipiul Focsani, pentru desfasurarea in conditii de siguranta a manifestarilor electorale, masurile de ordine si siguranta vor fi asigurate de Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau, care recomanda participantilor sa respecte indicatiile fortelor de ordine si ale organizatorilor, sa nu se prezinte la miting in stare de ebrietate si sa nu aiba asupra lor obiecte interzise.