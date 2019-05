Fostul presedinte Traian Basescu a declarat sambata, la Constanta, ca, daca va ajunge europarlamentar, va propune elaborarea unui regulament privind statutul migrantilor, care sa fie aprobat in Parlamentul European, el afirmand ca PMP nu va fi de acord cu ''transformarea UE intr-o uriasa moschee''.



"Uniunea Europeana are probleme interne la care noi avem solutii practice, ce sunt prezentate in programul electoral. Spre exemplu, avem o populatie europeana nemultumita de situatia cu migratia, iar PMP nu va fi de acord cu transformarea UE intr-o uriasa moschee. Sa vina sa vada cum se traieste la noi, impreuna cu turci, cu tatari, cei care vin buluc in Europa din tari de cult islamic si sa accepte comportamentul civilizat. Propunerea noastra este sa se elaboreze un regulament cu privire la statutul migrantilor, care sa fie aprobat in Parlamentul European, regulament care sa oblige migrantii la integrare sociala prin gasirea unui loc de munca sau ca acestia sa se afle intr-o situatie de studii pentru locuri de munca. Sa manifeste respect pentru traditiile si cultura europeana si integrare in cultura europeana. Aceste pretentii le putem avea pentru ca nu noi i-am adus cu forta, ei au optat sa vina in Europa", a spus Traian Basescu.

In context, el a subliniat faptul ca politica migrationista poate fi gestionata daca politicienii se vor implica efectiv, scrie Agerpres.

"Europa nu poate fi distrusa de sloganul las 'politically correct', sub care se ascund politicienii de la varf care spun ca politic este corect sa ii lasam sa faca ce vrea. Politic este corect sa nu ii blamam pentru viol, politic este corect sa nu ii blamam ca fura, sterpelesc si asa mai departe? Ori lucrurile trebuie spuse cinstit pentru ca au ajuns la un nivel la care nu mai este acceptabil sa te ascunzi sub sloganul 'politically correct'. Noi criticam in programul nostru aceasta abordare, vorbim despre crearea acelui regulament care sa observe integrarea in campul muncii, integrarea in societate, respect pentru valorile crestine, respect pentru valorile europene. Reversul este expulzarea care trebuie facuta chiar si in masa. In momentul de fata, dintre cei care au intrat ca hoardele de nomazi in 2015 in Europa, in Uniunea Europeana, 65% nu au loc de munca, pentru ca nu ii intereseaza. Si asta, intr-o situatie in care este criza de forta de munca in toata Europa. De ce? Nu au calificare. Pozitia noastra este elaborarea acestui regulament care sa permita expulzarea in masa a celor care nu se incadreaza in valorile europene. Sigur nu le interzice nimeni sa isi pastreze limba, sa iti pastreze cultura, dar respecta si valorile mele, ca ai venit peste mine fara sa te chem", a aratat Basescu.

Basescu: PMP propune infiintarea Politiei de Frontiera a UE

"Propunerea noastra in program este reconstruirea sistemului Schengen in asa fel incat el sa devina capabil sa apere, sa protejeze frontierele Uniunii Europene mai mult decat astazi. Noi propunem prin programul nostru infiintarea Politiei de Frontiera a Uniunii Europene care actioneaza independent de politiile de frontiera ale statelor nationale. Viitoarea institutie europeana trebuie dotata asa cum cerem in programul PMP cu un numar suficient de oameni si de mijloace in asa fel incat sa previna fortarea ilegala a frontierelor si intrarea in spatiul UE, fara aprobare. Trebuie creata o politie super dotata, capabila sa intoarca navele inca de cand sunt in marea libera, nu cand s-au trezit cu ele in apele teritoriale ale Italiei sau Greciei, eventual sa fie capabila sa intoarca navele din apele teritoriale libiene", a precizat Basescu.