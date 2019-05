Directorul Circului Metropolitan Bucuresti, actorul Bogdan Stanoevici, a anuntat ca intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale.



"Ca independent, nu voi fi constrâns de doctrinele nici unui partid, nu voi primi ordine de la nimeni, nu voi fi deci marioneta nimănui. Fiecare dintre noi trebuie să-şi regândească atitudinea faţă de ceilalţi şi faţă de ţară. Dacă gândim de pe poziţia de victimă, atunci devenim victime. Eu sunt un om care spune ce gândeşte şi face întotdeauna ce spune", sustine Stanoevici, intr-un clip postat pe Facebook.

Bogdan Stanoevici , de profesie actor, a fost secretar de stat in Ministerul Culturii in perioada ianuarie - decembrie 2015. De asemenea, el a fost ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Ponta, noteaza digi24.ro.