Presedintele Pro Romania Victor Ponta este de parere ca ca mitingul anuntat de PSD pe 9 mai la Iasi "este o mare greseala si o mare prostie".



"Vreau sa va spun un lucru. Am zis ca invat mai mult din greseli decat din lucrurile bune pe care le-am facut si va aduceti aminte de acea lansare pe care am facut-o pe stadion si am pierdut foarte mult. Nu inteleg de ce PSD face aceleasi greseli! Aduce oameni cu autobuze, ii aduce din institutii publice, ii obliga, se cearta cu ceilalti. (...)

Nu cred ca mai este nevoie sa facem ca in anii "90-2000 sa aducem oamenii cu autobuze. Acum oamenii daca vor sa auda despre candidati pot sa o faca si fara sa-i asezam asa ca Partidul Comunist. In al doilea rand, 9 mai este Ziua Europei, este un eveniment important pentru Romania, e prima data cand toti liderii europeni vin in Romania la Summit la Sibiu si cred ca ar trebui sa sprijinim toti acest lucru. Sa faci un miting la Iasi, cumva impotriva liderilor europeni, cred ca este o mare greseala si o mare prostie", a declarat Victor Ponta in cadrul unei conferinte la Bacau, potrivit stiripesurse.ro.