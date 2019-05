Carmen Avram, candidata la europarlamentare pe lista PSD, sustine ca treim vremuri grele, chiar periculoase.



"Personal, toata viata mea nu am cunoscut pe nimeni care sa fi realizat lucruri marete care sa nu fi mers la scoala. Este extrem de important ca toata lumea, toti copiii nostri sa aiba acces la scoala, la carti, la educatie, pentru ca fara ei Romania va sta pe loc. Incercati, va rog din suflet, sa le vorbiti tot mai mult copiilor despre Romania. Ceea ce ni se intampla acum in tara din partea unor oameni care nu au Romania in suflet, desi pretind ca o au, care participa la mitinguri si se imbraca in drapelul romanesc, dar nu simt nimic pentru el, este foarte grav si trebuie sa stim ce este Romania. Trebuie sa invatam de mici sa o iubim, pentru ca aici sunt radacinile noastre si oriunde am pleca pe pamantul asta, gandul nostru, inima noastra va fi intotdeauna aici si mereu vom tanji sa ne intoarcem acasa.

Si eu si sotul meu avem radacinile aici. Cunosc oamenii din zona foarte bine. Avem o casuta pe care o iubim nespus. Am invatat de la dumneavoastra sa ingrijim gradina... Sunt in campanie electorala pentru alegeri europarlamentare, pentru un parlament care decide ca si parlamentul nostru si de acolo vin legile si noi trebuie sa le implementam aici. Eu o sa va reprezint cu drag, dar, peste toate, cu foarte multa dragoste de tara, acolo, in inima Europei, unde se fac legile pentru noi. O dragoste de tara de care avem nevoie foarte mult acum, pentru ca traim vremuri grele, periculoase chiar, as spune, pentru ca nu toata lumea din tara asta iubeste tara asta si e bine sa fim cat mai multi care sa gandim cu drag la tara. O sa incerc sa obtin pentru fermierii romani, care imi sunt foarte dragi, cat de mult se poate, pentru ca stiu cu cate obstacole se lupta, stiu cu cate greutati se lupta, stiu cati le pun bete-n roate ca sa nu fie si fermierul roman in fata. O sa incerc sa fac tot ce este mai bun pentru aceasta tara", a declarat Carmen Avram in fata alegatorilor la Costesti, potrivit stiripesurse.ro.