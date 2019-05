Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este de parere ca ar fi o mare greseala ca Viorica Dancila sa nu fie invitata la Summitul de la Sibiu.



"O mare greseala din partea presedintelui, pentru ca la acest summit sunt prezenti prim-ministri ai marilor membre UE si presedintii de state.

La noi exista o particularitate, si anume ca Guvernul e cel responsabil cu implementarea tuturor deciziilor care se iau la nivel european in cadrul Consiliilor Europene si ar fi firesc ca premierul sa participe.

In perioada cand am fost prim-ministru, nu a existat niciun Consiliu European la care sa nu fi participat, chiar daca am avut lungi perioade de conflicte cu presedintele de atunci. Cred ca prezenta prim-ministrului la acest summit ar fi fost obligatorie.

Regret aceasta atitudine care contureaza inca o data acest demers al presedintelui care nu intelege ca trebuie sa fie presedintele Romaniei si nu presedintele unei parti din electorat. Romania nu poate sa fie condusa divizand tara in doua: cei care ma voteaza pe mine, cum spune presedintele, si ceilalti", a spus Tariceanu, citat de digi24.ro.