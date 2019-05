Senatorul PNL, Florin Citu, se intreaba daca Dragnea, Valcov si Teodorovici au dat OUG 114 pentru a beneficia personal din manipularea pietei de capital.



"Dragnea, Valcov si Teodorovici au dat OUG 114 pentru a beneficia personal din manipularea pietei de capital?

Imediat dupa aprobarea OUG 114 am cerut ASF, desi stiu ca este controlata direct de Dragnea, o investigatie pentru a vedea daca exista oameni din anturajul lui Dragnea/Valcov/Teodorovici care au beneficiat de pe urma miscarilor pe piata de capital.

Nu s-a intamplat nimic.

Acum, mi se spune ca exista dovezi clare in acest sens. Voi intra in posesia acestor dovezi in urmatoarele zile si le voi face publice.

O dovada este aceasta si ASF trebuia URGENT sa reactioneze: 'Ar fi o greseala ca ordonanta sa nu se dea. Daca ordonanta nu se da, abia atunci ar putea fi acuzat Guvernul de manipularea bursei. (…) Probabil a fost o reactie emotionala, probabil si o presiune pe guvern: atentie ca se prabuseste bursa. Nu se prabuseste bursa, actiunile isi vor reveni, apropo, cred ca e un foarte bun moment de investitii in actiunile care au scazut. E o fluctuatie normala'- Darius Valcov, consilier premier, 19.12.2018.

Chiar daca institutiile statului acum raspund doar la comanda lui Dragnea, nu ma opresc aici.

Nu mai este mult pana cand Romania devine liberala si atunci toti vinovatii vor raspunde. Inclusiv cei din ministere partasi la masluirea datelor oficiale.

Va urma!", a scris Florin Citu pe Facebook.