Fostul premier Victor Ponta se intreaba de ce resursele conducerii PSD sunt folosite in batalia cu ProRomania si nu in lupta cu cei de dreapta.



"Am o singura INTREBARE pentru dvs stimati romani social-democrati, oameni de bun simt , cu scoala, cu rusine si cu frica de Dumnezeu, alaturi de care am muncit 18 ani si care mi-ati fost apropiati la bine si la greu ; sunteti de acord cu aceasta campanie murdara pornita de actuala conducere a PSD impotriva mea, a Corinei Cretu, a lui Mihai Tudose si a celorlalti social - democrati din ProRomania?

1. Nu inteleg de ce resursele conducerii PSD sunt folosite in batalia cu mine, cu Mihai Tudose, Corina Cretu, Adrian Tutuianu??? De ce nu se lupta cu cei de dreapta (sa se lupte cu proicete si idei - nu cu cu aceste mizerii)? Este un blat ca Dragnea si Valcov sa scape de inchisoare si, in schimb, sa distruga PSD si sa ii lase pe Klaus Iohannis si pe cei de dreapta sa castige linistiti alegerile? De ce conducerea PSD se lupta cu social - democratii din Europa? Ca sa scape de inchisoare Dragnea si Valcov si, in schimb, sa nu mai reprezinte o forta social - democratia in Romania (ca in Ungaria sau in Polonia)

2. Acum echipa de postaci angajata de conducerea actuala a PSD raspandeste acest carton cu acuzatii la adresa mea - nu este nici macar original ; este doar un carton facut in anul 2014 de catre adversarii PSD in campania prezidentiala / eu stiu ca am luptat impreuna impotriva acelor minciuni / ati luptat alaturi de mine ca acest gen de mizerii sa nu mai manipuleze oamenii - acum, in 2019, PSD promoveaza exact ceea ce noi combateam impreuna in 2014 ! E normal?

3. Mama, sora si cumnatul meu au fost acuzati de catre Portocala si Onea de prostiile pe care le puteti si acum vedea raspandite de postacii platiti de Conducerea PSD- eu stiam ca am luptat toti impotriva abuzurilor facute de Portocala si Onea ( e adevarat ca Dragnea a fost singurul lider politic mereu protejat la DNA Ploiesti) / acum sa inteleg ca PSD este de acord si raspandeste acuzatiile false ale lui Portocala ? Dvs , social -democratii credeti ca este corect asa?

4. Las la o parte faptul ca in 2019 niciuna dintre persoanele din cartonul promovat de postacii lui Dragnea nu mai este in functia descrisa acolo - inteleg ca aceste campanii se adreseaza unor oameni atat de ignoranti si usor de manipulati incat nici nu conteaza ?? Dar Robert Cazanciuc este in continuare Senator PSD si Presedintele Comisiei Juridice din Senat - deci este si el un om rau care trebuie murdarit chiar pe conturile PSD de Facebook?

5. Daca eu am fost un om asa de rau cum spun acum postacii platiti de Conducerea PSD (tradator , securist, omul lui Soros, samd) atunci Guvernul din 2012-2015 a fost bun sau rau? Voi, social - democratii romani credeti ca trebuie sa va rusinati sau sa va mandriti cu Guvernul “Ponta”? Credeti ca dupa Guvernele “Nastase” si “Ponta” tot ce poate da mai bun social democratia din Romania este Guvernul “Dancila”?

6. Credeti ca aceasta improscare cu noroi, facuta chiar de catre postacii actualei conduceri a PSD, impotriva mea, a lui Tudose, Grindeanu - ajuta social democratia sau ii ajuta pe cei de dreapta?

7. Faptul ca sumele uriase primite de conducerea PSD de la Bugetul de Stat (115.000 euro pe zi / 3.5 milioane de euro pe luna) sunt folosite pentru campanii negative contra noastra si pentru viata de lux a actualilor lideri ai PSD distrug imaginea social - democratiei in fata tuturor romanilor pentru multi ani de acum incolo ! Oare acesta este planul prin care Dragnea si Valcov sa scape de inchisoare si sa distruga PSD si ideea de social democrtatie (planul care nu i-a reusit lui Basescu in 2010 dar se implineste acum)?

Noi, cei din ProRomania, am decis sa salvam valorile social democratiei europene si prestigiul de profesionalism dobandit in Guvernarea din 2012-2015 / vrem sa ii reprezentam pe toti cei de centru stanga care cred in buna cuviinta, munca cinstita , in drumul european pentru noi si copiii nostri!

La Alegerile Europarlamentare din 26 Mai veti vedea pe prima pagina a buletinului de vot doua liste de candidati : Lista lui Liviu Dragnea si Lista lui Victor Ponta, Corina Cretu si Mihai Tudose ! Lasati-va mintea si sufletul sa decida unde puneti stampila de vot!", a scris Victor Ponta pe Facebook.