"Consiliul European, foarte pe scurt pentru cei interesati.

Sa prevenim situatia in care un ziarist zelos de la Antena 3 s-ar repezi la Donald Tusk cerandu-i socoteala pentru neinvitarea Doamnei Dancila. In spatiul public se revarsa necunoasterea despre Uniunea Europeana. Ziaristi si politicieni deplang faptul ca Doamna Dancila inca nu a fost invitata la Sibiu. Oameni buni, nici nu va fi invitata la lucrarile Consiliului European din urmatoarele motive:

1.In cursul fiecarei presedintii rotative se organizeaza un Consiliu European informal in tara care detine presedintia Uniunii Europene. De aceasta data este Romania – Sibiu (am participat la 19 astfel de Consilii informale in cei 10 ani de activitate in Consiliul European).

2.Conform Tratatului de la Lisabona fiecare stat membru are un singur loc in Consiliul European, loc care este rezervat aceluia care prin Constitutia nationala are mandat de reprezentare a tarii, in cazul nostru Presedintele Iohannis. Din Consiliul European mai fac parte Presedintele Comisiei Europene si Presedintele permanent al Consiliului European.

3.Consiliul European, in sedintele sale, stabileste ORIENTARI pentru Comisia Europeana, pentru Consiliul Uniunii Europene si pentru Parlamentul European.

4. ORIENTARILE date de Consiliul European sunt procesate de Comisia Europeana si, atunci cand este cazul, Comisia elaboreaza proiecte de acte normative pe care le transmite Consiliului Uniunii Europene si Parlamentului European.

5.Parlamentul European transmite proiectele de acte normative catre parlamentele nationale pentru observatii.

6.Consiliul Uniunii Europene este organizat in formatiuni pe domenii de activitate si functie de domeniu la sedinte participa ministrii de resort din fiecare tara – acum presedintia formatiunilor Consiliului UE este asigurata de ministrii romani, iar Doamna Dancila poate participa la oricare din sedintele formatiunilor.

7.Consiliul Uniunii Europene, prin presedinte (acum Doamna Dancila) sau ministrul de resort (ex. Teodorovici) face negocierea finala in numele Consiliului UE cu Parlamentul European asupra subiectelor in divergenta din continutul unui act normativ ce urmeaza a fi adoptat).

Concluzie: