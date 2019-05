Presedintele Klaus Iohannis incearca sa deturneze alegerile pentru Parlamentul European prin convocarea unui referendum pe justitie in aceeasi zi cu acestea, a afirmat presedintele Senatului roman si al partidului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intr-un interviu acordat agentiei Reuters.



Acest referendum va eclipsa alegerile europarlamentare, distragand atentia alegatorilor romani de la chestiuni mai presante, considera Tariceanu.

''Este doar un joc politic care-i permite presedintelui sa intre in dezbaterea politica'', explica presedintele ALDE, adaugand ca Iohannis va incerca sa obtina un al doilea mandat la alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului, noteaza Agerpres.

Referendumul ''nu va rezolva nicio problema majora pentru ca nu cred ca exista cineva in Romania care va spune ca nu doreste stat de drept sau o justitie independenta'', subliniaza Tariceanu.

Sustinand schimbarile in justitie efectuate de coalitia de guvernare, el atrage atentia ca in Romania procurorii anti-coruptie si serviciile secrete vizeaza politicenii de rang inalt prin metode ce amintesc de perioada comunista. ''Nu am nicio indoiala ca o actiune profunda in sistemul judiciar este necesara. Nu putem tolera practici ca pe vremea comunista (...) cand justitia era decisa de serviciile secrete si procurori'', afirma presedintele ALDE, amintind in acest context si de protocoalele de cooperare cu serviciile secrete pentru efectuarea de interceptari folosite de procurori.

Agentia Reuters noteaza insa ca date ale serviciilor secrete si procurorilor arata cu numarul interceptarilor folosite este mult mai mic decat afirma coalitia de guvernare.

Referendumul si alegerile europene vor fi primul test al sprijinului public fata de actuala coalitie de guvernare si fata de schimbarile in justitie, despre care Uniunea Europeana si Departamentul de Stat al SUA, precum si Iohannis afirma ca submineaza statul de drept si standardele democratice in Romania, perceputa ca fiind una dintre cele mai corupte state ale UE, mai comenteaza Reuters.