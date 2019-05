Democratia nu este in pericol la nivelul UE, dar este sub presiune, iar cei care cred in Europa trebuie sa aiba mai mult curaj in conditiile in care Uniunea se confrunta cu diverse probleme, precum Brexitul, imigratia sau somajul, a declarat presedintele Klaus Iohannis, vineri, la Conferinta "The State of The Union", organizata de Institutul Universitar European de la Florenta.



"Nu cred ca democratia noastra este sub amenintare, dar, da, democratia este sub presiune. In Romania avem o situatie interna complicata si, destul de des, oamenii ma intreaba: este democratia in Romania sub amenintare, in pericol, este societatea in pericol? Le spun: nu, dar avem o democratie foarte vie si cred ca asta avem si in Europa. Avem viitoarele alegeri europarlamentare si multi politicieni sunt ingrijorati de aceste alegeri, pentru ca populistii ar putea castiga o multime de voturi, iar euroscepticii sunt in crestere. Dar asta nu trebuie sa ne sperie, ar trebui sa ne incurajeze sa credem politicienii care cred in UE, in integrare, intr-o Europa puternica, si ar trebui sa ne faca pe noi mai puternici si sa gasim calea de a-i convinge si pe ceilalti europeni ca exista un viitor bun pentru noi si ca noi, politicienii, stim cum sa construim acest viitor. Cu certitudine, democratia nu este in pericol, dar trebuie sa fim mai puternici si mai buni", a afirmat Klaus Iohannis, in cadrul unei dezbateri despre viitorul UE, sustinuta alaturi de jurnalistul Klaus-Dieter Frankenberger de la publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In opinia sa, pentru a readuce optimismul la nivel european trebuie sa se mearga la sursa problemelor. El a adaugat ca trebuie sa se vorbeasca mai mult despre solutii si probleme rezolvate si mai putin despre crize la nivel european, scrie Agerpres.

Iohannis sustine ca atat presa, cat si politicienii contribuie la "demonizarea" UE

"Daca deschizi astazi un ziar sau te uiti la televizor, uneori auzi si vesti bune, dar, de cele mai multe ori, afli despre crize, despre nenorociri, despre atacuri, oricum despre ceva dificil, dar foarte rar afli despre lucruri bune. Spre exemplu, piata unica s-a dezvoltat si a oferit locuri mai bune de munca si si-a crescut competitivitatea. Aceasta este o problema. Nu inseamna neaparat ca trebuie sa schimbam presa, ci trebuie sa schimbam noi, politicienii, modul in care cream aceste imagini. Daca cream o imagine pozitiva, atunci ea va fi folosita de catre jurnalisti", a subliniat Klaus Iohannis.

El a completat ca un alt aspect este ca politicienii insisi sunt "o problema".

"Noi toti, cei de aici, cunoastem politicieni care merg la Bruxelles si spun acolo ca da, totul este in regula, ca UE este puternica si vom continua pe acelasi drum. Dar apoi vin alegerile si pleaca la ei acasa si cetatenii intreaba: domnule politician, de ce nu ai facut nimic acolo, de ce nu ati construit drumuri? Politicienii vor raspunde: nu m-au lasat cei de la Bruxelles. Asa ca invinovatirea Uniunii Europene acasa, in fiecare stat, este extrem de populara, cata vreme avem astfel de politicieni care intre ei spun ca UE este buna, dar acasa, cand se duc in tarile lor, spun ca UE nu e buna sau un lucru rau se intampla din cauza UE. (...) Nu trebuie sa venim doar cu proiecte care sa construiasca viitorul, dar noi, ca politicieni, trebuie sa fim si sinceri. Daca realizam aceste oportunitati pentru a misca lucrurile in directia cea buna, facem acest lucru, dar, daca nu reusim sa le ducem in directia cea buna, trebuie sa recunoastem ca proiectul a fost gresit. Dar sa nu incercam de fiecare data sa invinovatim Uniunea Europeana. Cu siguranta gresesc si cei de la Bruxelles, dar nu sunt de vina pentru tot", a sustinut seful statului.

Iohannis s-a referit in context la importanta Summitului de la Sibiu din 9 mai, un eveniment ''orientat catre viitorul Uniunii Europene''.

"Trebuie sa gasim solutii locale si regionale pentru ca o solutie nu se aplica la nivelul intregii Uniuni Europene. Cetatenii isi vor pierde increderea in noi, trebuie sa gasim o varianta sa dovedim ca suntem hotarati, ca avem proiecte pentru viitor si cred ca Summitul de la Sibiu, care va avea loc saptamana viitoare, (...) organizat pe 9 mai, chiar de Ziua Europei, desigur nu este o coincidenta, ne-am dorit sa organizam acest summit in aceasta zi extrem de importanta, pentru ca pentru prima data avem un summit care este orientat catre viitorul Uniunii Europene", a spus Iohannis.

Presedintele si-a exprimat increderea intr-o Uniune mai puternica, mai buna

"Auzim foarte des politicieni vorbind despre viitorul Europei, despre faptul ca trebuie sa ne apropiem iarasi de cetateni, ca trebuie sa raspundem nevoilor cetatenilor. Cu siguranta toate aceste declaratii suna foarte bine, dar de fapt vrem sa facem? Si asta vom incerca sa facem, sa raspundem la aceasta intrebare. Ce trebuie sa cream, ce trebuie sa realizam pentru a reda cetatenilor optimismul si speranta in viitor? Trebuie sa actionam pentru acest viitor, pentru ca, daca nu luam masuri, daca doar ne plangem, vom pierde totul. Si chiar cred in Uniunea Europeana. (...) Vreau sa fie mai puternica, vreau sa fie mai buna, vreau sa fiu mai rezistenta", a mai declarat Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis a participat, la Florenta, in calitate de invitat de onoare, la Conferinta "The State of The Union".

In cursul zilei de vineri, seful statului are programata si o intrevedere cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte.