Premierul Viorica Dancila a declarat vineri la Nucet, judetul Dambovita, ca asteapta din partea presedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni, urmand ca apoi sa decida cu privire la trimiterea altor propuneri.



"Majoritatea s-a vazut la vot. S-a vazut ca exista aceasta majoritate. Nu din cauza majoritatii, ma gandesc cum acum presedintele ne pune din ce in ce mai multe piedici, chiar daca ar trece (...) remanierea, am putea sa intram intr-un blocaj, pentru ca putem avea surpriza ca presedintele sa nu numeasca sau sa conteste. Cel putin, acum avem ministri interimari si putem functiona. Asteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri", a spus Dancila, intrebata fiind de jurnalisti daca are emotii in privinta asigurarii majoritatii coalitiei in Parlament.

Viorica Dancila a precizat ca nu va trimite alte propuneri pana nu vede motivarea presedintelui Klaus Iohannis.

"Presedintele trebuie sa ne dea motivarea respingerii pentru ca oportunitatea alegerii unor ministri revine primului ministru. Primul ministru raspunde pentru functionarea Guvernului. Vreau sa vad daca sunt motive legate de legalitate, nu de oportunitate sau de pregatirea cuiva (...) Pana nu vad motivarea, nu am cum sa trimit alte propuneri", a precizat premierul.

Cateva mii de credinciosi au venit, vineri, la Manastirea Nucet, de langa Targoviste, pentru a lua apa sfintita de la Izvorul Tamaduirii si sa asiste la slujba religioasa. Tot vineri s-a sarbatorit Ziua Localitatii Nucet. Printre oficialitatile prezente au fost premierul Viorica Dancila, ministrii Eugen Teodorovici, Sorina Pintea, Stefan Radu Oprea, parlamentari de Dambovita, candidatii PSD pentru europarlamentarea Rovana Plumb si Gabriela Zoana, oficialitati locale, scrie Agerpres.