Viorica Dancila a spus ca nu a fost invitata la summit-ul de la Sibiu, iar aceasta decizie i se pare ca "este greu de inteles", dar "cu credinta in suflet" si "mai mult consens" lucrurile se pot rezolva.



"Cand am vorbit la Ateneu eu am spus si am crezut ca e nevoie de unitate. L-am invitat pe presedintele Klaus Iohannis si i-am dat posibilitarea sa vorbeasca primul, pentru ca eu am crezut ca trebuie sa existe consens pe perioada Presedintiei romane a Consiliului UE. Nu am fost invitata (n.r.: La Sibiu). Ganditi-va ca vin toti liderii europeni. E un mesaj pe care il vom da pentru intreaga Europa. Cum putem vorbi de unitate cand premierul Romaniei nu este prezent pentru a putea vorbi despre realizari si agenda 2019-2024", a spus Viorica Dancila, potrivit Hotnews.ro.

Premierul a comentat ca "este greu de inteles" aceasta decizie, dar "cu credinta in suflet" si "mai mult consens" lucrurile se pot rezolva.