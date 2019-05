Avocatul Gheorghe Piperea sustine ca se "se pregateste o dictatura militara de tip chilian: Europa FM comanda si IMAS executa un sondaj din care rezulta ca 47% dintre "alegatori" considera ca Laura Kodruta Chiovesi ar trebui sa candideze la presedintie" si considera ca Iohannis este primul care ar trebui sa se teama.



Inceputul s-a intamplat deja, acum urmeaza detaliile.

Inceputul s-a intamplat deja, acum urmeaza detaliile.

Iohannis e primul care ar trebui sa se teama, si nu doar pentru ca va pierde al doilea mandat, ci mai ales pentru ca are peste 40 de dosare penale pe rol. Dragnea, cu al sau “scor” de 8%, precum si cu iminenta condamnarilor penale pe cap, nu are ce pierde. El e deja la timpul trecut.

Sa vedem ce vor zice sustinatorii anticoruptiei cand, la fel ca in Chile, “dreapta” economica va primi in dar un frumos guvern de procurori, condus de un dictator in fusta. Guvern care le va asigura tot ce trebuie pentru “libertatea” comerciala de a-si face sclavi si furnicute dispuse sa lucreze 18 ore pe salarii de doi lei.

Si, mai ales, sa vedem ce va zice minunata Europa populara si tehnocrata cand statul de drepti va fi invins. Mai precis, cand va fi infranta orice idee democratie prin drept. Si cand, obligati de dictatura, vor umfla randurile celor 5 milioane de romani care deja si-au parasit tara.

Luati aminte: biciul legii si ciomagul contractului sunt infinit mai rele si mai constrangatoare decat cacofonia de politica economica actuala si decat maimutareala psd-ista a legilor justitiei.

Clasa de mijloc nu exista in dictaturi - exista doar sclavi si stapani. Treziti-va!", a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.