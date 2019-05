Avocata Ingrid Mocanu a reactionat dur dupa dezvaluirile fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la OUG pentru modificarile Codurilor penale.



"Hai ca denunta Tu-Dorel Aburel falsitatea Pesedeilor de prin coduri. Daca mai aud vreun pupinc-tudorist pe aici, dupa ce eu dezvaluiam fata securistica a lui de muuulta vreme, il blochez instant.

Cum era cu "marele om", "marele profesor", bre, electorat PSD? E bine ca se gainateaza in capul vostru in plina campanie? Ba poate il si vedeti maine - poimaine pe la PLUS sau Pontus prin partide, ca mare deontologo-securist.

Un individ parvenit, care nu si-a luat in viata lui vreun post sau vreun titlu prin concurs, cu o "gargara" de neimaginat, care acum nu stie ce dosuri securistice sa mai pupe ca doar - doar o mai prinde si el o sinecura cat de mica... ca de functii pe merit nici gand. Cam de atat e capabil: sa scuipe acolo unde a pupat deunezi, sa improaste cu noroi oamenii care l-au facut mare "smecher", si care i-au bagat "robe prin dulapuri", cum ii place lui sa se laude. E bine, bre, Taricene?

Nerusinare si tupeu, mai Nea Dragnea, asta primesti de la toti cei pe care i-ai cocotat prin functii! Nu te intrebi si tu la un moment dat: oi sta bine la calitatea "selectat oameni in functii"? Nu crezi ca ar trebui sa mai cauti si matale niste oameni cu creier si cu caracter? Ca de tutari care scuipa unde au pupat e plina tara asta: iote un exemplar!", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.