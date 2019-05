Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader enumera mai multe motive pentru care nu au fost avizate cele doua proiecte de OUG privind modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, intre care lipsa urgentei si falsitatea motivelor invocate.



"Epopeea "neavizarii" Codurilor penale!

Prealabila precizare:

desi este folosita in spatiul public, exprimarea este gresita – nu avem Coduri penale, avem un Cod penal si un Cod de procedura penala.

Istoric:

In aprilie 2017, am transmis o scrisoare catre sistemul judiciar, catre Facultatile de Drept, catre toti participantii la activitatea de infaptuire a justitiei, pentru a formula eventuale propuneri de modificare a celor patru Coduri /penal, civil, procedura penala si procedura civila/care sa fie puse in dezbatere publica, formuland o eventuala propunere de lege ferenda.

La solicitarea CSM, termenul de formulare a eventualelor propuneri a fost prelungit.

In octombrie 2017 a fost infiintata Comisia speciala comuna a Camerei deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei.

In iulie 2017, Guvernul a aprobat proiectul de lege, initiat de catre MJ, pentru modificare Codului penal, in acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea Directivei privind confiscarea extinsa, initiativa legislativa care a fost transmisa Parlamentului pentru legiferare.

In noiembrie 2017, Guvernul a aprobat proiectul de lege, initiat de catre MJ, pentru modificare Codului de procedura penala, in acord cu deciziile CCR, precum si pentru transpunerea Directivei privind consolidarea prezumtiei de nevinovatie, initiativa legislativa care a fost transmisa Parlamentului pentru legiferare.

In fapt:

Cele doua initiative legislative au ajuns la Comisia speciala

Fata de forma initiata de MJ, comisia speciala a adaugat multe alte solutii legislative, reformuland cele doua proiecte de lege, care au fost adoptate intr-un scurt interval de timp.

Ajunse la promulgare, cele doua proiecte de lege au fost criticate sub aspecte de neconstitutionalitate si trimise la CCR pentru a efectua controlul a priori( inainte de promulgare).

CCR - instanta de contencios constitutional, a constatat:

– faptul ca multe solutii legislative nu au fost criticate, solutii nesupuse analizei, in conditiile in care instanta nu se poate substitui autorului sesizarii;

- faptul ca unele solutii sunt constitutionale;

- faptul ca unele solutii sunt neconstitutionale.

Din motive greu de explicat, Parlamentul nu a continuat sa finalizeze cele doua proiecte de lege, prin luarea in considerare a deciziilor CCR, decizii pronuntate in controlul a priori !

Intr-o sedinta a CEX ului, a fost avansata ideea preluarii prin OUG a unora dintre solutiile cuprinse in cele doua proiecte de lege, procedandu-se astfel la modificarea celor doua Coduri, pentru ” punerea in aplicare a programului de guvernare”.

Opiniile au fost impartite, in sensul preluarii:

- numai a solutiilor declarate constitutionale;

- si a solutiilor care pot fi modificate in acord cu deciziile CCR;

- si a solutiilor care nu au fost criticate, de unde se poate trage concluzia faptului ca sunt constitutionale !

Intrebare?

Este corect sa vorbim despre "neavizarea" celor doua proiecte de OUG, in conditiile in care MJ ar fi trebuit sa fie initiator

Raspuns,

Da, pentru ca forma celor doua proiecte de OUG a fost primita la MJ, elaborata fiind in alte centre de reflectie!

Motivele "neavizarii"

- lipsa urgentei adoptarii unei OUG, in sensul prevederilor din Constitutie si a jurisprudentei CCR. Necesitatea indeplinirii programului de guvernare nu poate fi invocata drept urgenta pentru adoptarea unei OUG;

- nu constituite urgenta nici vointa adoptarii unor solutii legislative mai favorabile, precum: reducerea termenelor de prescriptie a raspunderii penale; reducerea fractiilor de executare a pedepselor, pentru a se putea solicita liberarea conditionata; dezincriminarea unor infractiuni etc.;

- falsitatea motivelor invocate – incercarea de a se crea o perceptie eronata. Legiuitorul sau Guvernul, dupa caz, trebuie ca in termen de 45 de zile sa modifice legea, in acord cu deciziile de neconstitutionalitate, doar atunci cand respectiva decizie se pronunta cu privire la o lege in vigoare, in controlul a posteriori. Atunci cand decizia se pronunta cu privire la un proiect de lege, in controlul a priori, nu exista obligatia pozitiva ca in termen de 45 de zile sa fie modificata lege, in sensul transpunerii solutiilor legislative declarate ca fiind constitutionale. In aceasta ipoteza, legiuitorul poate sa renunte la finalizare respectivului proiect de lege, insa, in ipoteza continuarii legiferarii, trebuie sa tina cont de respectivele decizii si de considerentele acestora;

- lipsa vointei de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, in acord cu obligatiile izvorate de numeroasele decizii de neconstitutionalitate pronuntate in ultimii ani, in sensul celor doua proiecte de lege din iulie, respectiv noiembrie 2017, proiecte initiate de catre MJ;

- potrivit jurisprudentei CCR, Guvernul nu poate adopta o OUG, substituindu-se legiuitorului, prin preluarea unui proiect aflat in dezbateri parlamentare/ facem referire, cu titlu exemplificativ, la decizia de neconstitutionalitate a OUG prin care era preluat, in forma modificata, proiectul Legii educatiei nationale!

PS:

nu cred in afirmatiile potrivit carora, solicitandu-se modificare Cp si a Cpp prin OUG, in locul procedurii parlamentare normale, s-a incercat evitarea testarii majoritatii parlamentare, evitarea controlului de constitutionalitate, sau a unui eventual transfer de responsabilitate!