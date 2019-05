Rares Bogdan considera ca PNL poate scoate un "scor istoric" la alegerile din 26 mai, respectiv intre 25 si 30%.



"Eu cred sincer ca PNL poate scoate un scor istoric la aceste alegeri, intre 25 si 30%. Cred ca, pe data de 26 mai, Ludovic Orban va anunta un scor istoric al PNL, intre 25 si 30%. PNL, asa cum este astazi, cum simtim lumea, este clar ca poate castiga alegerile in fata PSD. Vom castiga alegerile si le solicit respectuos tuturor romanilor care vor sa opreasca PSD sa voteze PNL. Un partid nu este doar o stare de spirit, este o chestiune complicata. PNL este singurul partid ce dispune de toate armele pentru a bate PSD, datorita celor 1.100 de primari, celor 240.000 de membri, parlamentarilor, europarlamentarilor, datorita pozitiei pe care o are in Europa, suntem in cea mai mare familie europeana, scoatem zece europarlamentari, suntem in primele cinci forte din PPE.

O sa-i luam si pe altii langa noi, asa de brat, dar deocamdata lumea sa ne voteze, pentru ca altii nu pot sa-i infranga pe PSD-isti, nu au nici organizare, nici structuri, nu au nici forta noastra. (...) Eu nu am ascuns niciodata ca voi milita pentru o dreapta care sa zdrobeasca definitiv PSD in alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, iar asta nu se poate face decat cu cei care isi asuma valorile dreptei si care sunt in partea dreapta a esichierului politic, fie ca se numesc USR sau PMP, dar nu UDMR si nici Pro Romania", a declarat Rares Bogdan la Braila, potrivit DCnews.