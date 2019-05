Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, ii solicita ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, "sa nu implice profesorii in bataliile politice din interiorul PSD".



"Solicit ministrului Educatiei sa NU implice profesorii in bataliile politice din interiorul PSD!

Condamn intentia ministrului Educatiei de a obliga toate scolile sa organizeze o dezbatere de doua ore pe marginea ”VIZIUNII ANDRONESCU”! Este o insiruire de cuvinte fara cap si fara coada si nu urmareste altceva decat impunerea unei noi Legi a Educatiei pitita prin sertarele Ecaterinei Andronescu inca de acum 9 ani! Modalitatea prin care li se impune profesorilor sa dezbata aceasta ”fituica” nu are nicio legatura cu o dezbatere reala! Legile educatiei intr-o tara europeana nu se fac pornind de la un eseu scris in limbaj de lemn, ci de la adevaratele probleme din sistem.

In timp ce Andronescu mimeaza dezbateri democratice, Eurostat ne anunta ca Romania guvernata de PSD a ratat toate tintele asumate prin strategia EOROPA 2020:

• Rata parasirii timpurii a scolii este 19,1% fata de tinta nationala asumata de 11,3%;

• Investitiile in cercetare-dezvoltare sunt de 4 ori mai mici decat ne-am asumat prin tinta nationala 2020 - 0,5%, in loc de 2% din PIB;

• Ponderea populatiei cu varsta de 30-34 ani cu nivel de educatie tertiara este de 24,6%, in timp ce tinta era de 26,7:

• Scolile sunt supraaglomerate, nu s-au facut investitii in infrastructura (biblioteci moderne, laboratoare, toalete in interior, incalzire centralizata), lipsesc profesorii calificati de la catedre, Romania are cel mai mic buget pentru educatie - in jur de 3% din PIB.

Asadar, daca s-ar dori o dezbatere serioasa pe marginea solutiilor pentru imbunatatirea sistemului educational ar trebui sa pornim de la proiectul ”Romania educata”. Este o propunere documentata la care au participat mii de profesori, experti, asociatii si fundatii. Toti acestia au creat un parteneriat autentic si au muncit din proprie initiativa, venind cu propuneri alternative pentru fiecare problema in parte.

O noua Lege a Educatiei trebuie sa intruneasca viziunea intregii comunitati academice si nu trebuie impusa prin decizii ale ministrului si inspectoratelor scolare in an electoral!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.