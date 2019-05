Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca banii din Fondul de Dezvoltare promisi de Liviu Dragnea nu sunt pentru bunastarea romanilor, ci sunt bani "pentru partid, pentru firmele capusa".



"Liviu Dragnea incepe sa ne spuna din nou cum o sa arunce in stanga si in dreapta cu bani pe diferite proiecte, insa romanii cred ca incep sa inteleaga ca acei bani nu sunt pentru ei, acei bani sunt pentru partid, pentru firmele capusa, acei bani sunt pentru comisioane si ei trebuie sa ajunga la oamenii de partid, asa cum ne-au obisnuit oamenii astia deja de cateva decenii. Pentru ca in paralel cu aceste promisiuni ca o sa se arunce cu bani pe diferite proiecte in stanga si in dreapta, ministrul de finante PSD, Teodorovici, imprumuta Romania cu miliarde de euro si cu dobanzi foarte ridicate de pe pietele externe. Deci noi luam bani de pe pietele externe ca sa putem finanta aceste promisiuni electorale care nu aduc bunastare pentru romani.

Liviu Dragnea ne spune ca foloseste experienta pe care a avut-o in judetul Teleorman cu programul acela national de dezvoltare locala ca sa finanteze si sa sustina bunastarea pentru romani, doar ca dupa ce s-au cheltuit miliarde de euro cu acel program national de dezvoltare locala si foarte multi bani inclusiv in judetul Teleorman, Liviu Dragnea cu experienta pe care o are in judetul Teleorman ne arata ca de fapt in ciuda banilor care s-au cheltuit pe aceste proiecte, judetul Teleorman este in continuare unul dintre cele mai sarace din Romania, dar banii s-au cheltuit. Si atunci nu putem decat sa tragem concluzia fireasca ca acei bani nu sunt pentru bunastarea romanilor si sunt pentru comisioane si firme capusa care sunt conectate la partid", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Hotnews.ro.