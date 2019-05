Fostul ministu al Muncii, Olguta Vasilescu, acuza PNL ca vrea sa taie salariile si sa dea afara 500.000 de bugetari.



"Este exact ce va spuneam: ne anunta, cu subiect si predicat, ca vor taia salarii si vor da afara 500000 de bugetari (vezi si postarile lui Florian Catu) si ne-a avertizat, anul trecut, insusi Orban ca primul lucru pe care il va face PNL cand va veni la guvernare, va fi sa abroge legea salarizarii. Unde are domnul Orban o fractura de logica atunci cand spune ca salariile bugetarilor nu mai trebuie sa creasca, fiindca cele din mediul privat sunt mai mici? Ani la rand, salariile la stat au fost mici, iar cele din privat la fel de mici.

Romania era cautata pentru forta de munca ieftina. Asa am ramas fara 4 milioane de cetateni care au plecat acolo unde munca se plateste la adevarata valoare. Faptul ca guvernarea PSD-ALDE a votat legea salarizarii despre care opozitia mintea cu nerusinare ca prevede cresteri salariale infime, iar acum ne spune ca sunt prea mari, a fortat mediul privat sa creasca salariile, cu atat mai mult cu cat deficitul de forta de munca e urias. In acelasi timp, s-a majorat salariul minim de la 1250 lei la 2080 lei pentru cei fara studii superioare, 2350 lei pentru cei cu studii superioare, 3000 lei pentru cei care lucreaza in constructii, adica cel mai afectat sector de exodul fortei de munca.

Multumim ca, spre deosebire de data trecuta cand ne-ati luat 25 la suta din salarii, ati impozitat pensiile, ati scazut ajutoarele persoanelor cu dizabilitati si ati dat afara sute de mii de bugetari, acum macar ne avertizati ca sa stim ce ne asteapta!", a scris Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.

Olguta Vasilescu face referire la o declaratie a lui Ludovic Orban, facuta in urma in urma cu sase luni,in care sustinea "salariile din sectorul public nu trebuie sa creasca decat dupa ce cresc salariile din sectorul privat", scrie Hotnews.ro.

"Salariile din sectorul public nu trebuie sa creasca decat dupa ce cresc salariile din sectorul privat si in niciun caz cresterea salariilor functionarilor nu trebuie sa depaseasca cresterea din mediul privat. Salariile din sectorul public sunt platite din taxele si impozitele platite de privati si o crestere prea mare devine de nesustinut", scria Orban la vremea respectiva pe Facebook.