Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, cererea DNA de preschimbare a termenului de judecata in dosarul in care Darius Valcov este judecat pentru trafic de influenta si spalare de bani.



Pe 17 aprilie, procurorii DNA au facut cerere in acest sens avand in vedere ca urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 11 iunie.

Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat, in prima instanta, in 8 februarie 2018, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, scrie Agerpres.

Potrivit deciziei, Valcov a primit 4 ani pentru trafic de influenta, 6 ani pentru spalare de bani si 2 ani pentru efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia. Aceste pedepse s-au contopit, aplicandu-se pedeapsa cea mai mare, la care se adauga un spor, rezultand astfel o condamnare finala de 8 ani.

Totodata, se confisca de la acesta suma de 6,2 milioane lei, fiind mentinut sechestrul asigurator dispus de procurorii DNA.

In acelasi dosar, Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat la 4 ani si sase luni de inchisoare cu executare, iar Lucian Petrut Susala, fost sofer al lui Darius Valcov, a primit 2 ani cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 5 ani.

De asemenea, Petre Bogdan Timofte a fost condamnat la 3 ani cu executare, iar Constantin Tomescu a primit 3 ani si 6 luni cu executare.