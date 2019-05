Europarlamentarul PPE Cristian Preda considera ca presedintele Klaus Iohannis vrea sa forteze caderea Guvernului, folosind majoritatea consistenta pe care o va obtine.



"Impresia mea e ca presedintele vrea sa forteze caderea Guvernului, a spus-o foarte clar, folosind majoritatea consistenta pe care o va obtine. Ar fi rational sa scapam de Guvernul Dancila, totusi, exista niste limite, oamenilor le e rusine cu ministrii pe care-i avem, oameni care nu sunt in stare sa lege doua vorbe, care nu par sa faca politica.

Sansa pe care o are e sa negocieze el insusi o majoritate, asta mi s-a parut ca vrea sa faca si in perspectiva alegerilor prezidentiale pare sa doreasca sa obtina aceasta victorie. Dupa ce doi ani de zile am vazut cat de proaste sunt guvernele PSD, Iohannis sa vina dupa referendum si sa spuna OK, putem avea ceva mai bun. E in interesul general, dincolo de interesul lui electoral", a spus Cristian Preda, potrivit News.ro.