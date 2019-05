Andrei Caramitru, fostul consilier al presedintelui USR, Dan Barna, sustine ca a aflat de curand ca premierul Dancila ar face eforturi sa deblocheze investitiile in gaze offshore, care au fost blocate de Dragnea si Valcov.



"Tocmai am aflat ceva interesant - de la prieteni care au putere de decizie in industria energiei. Vasilica - de vreo 2 saptamani - face eforturi personale sa deblocheze investitiile in gaze offshore. Care au fost blocate de Dragnea si Valcov - in interesul Rusiei. Ce inseamna asta? Ca Dragnea a pierdut si e pe faras. Si va ajunge la puscarie (nu doar el - sunt multi care vor pica!). Pe 26 Mai - prin vot - il ajutam sa ajunga acolo mai repede", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.