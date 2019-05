Gabriel Oprea a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a 9 ani de existenta a UNPR.



"La multi ani, UNPR!

La inceputul anului 2009, conducerea PSD, partidul din care faceam parte, a decis sa imi retraga sprijinul politic. Motivul? Din pozitia de ministru al afacerilor interne, numisem pe functii de raspundere oameni pe care i-am considerat profesionisti, refuzand sa-i numesc pe cei impusi politic.

Nu am acceptat rolul de ministru-marioneta care plimba hartii, asteapta sa-i spuna unii sau altii cum sa conduca ministerul si semneaza 'ca primarul'.

Intr-o zi am demisionat din toate functiile si m-am trezit singur, izolat intr-un colt al salii de plen. Tot pentru mine s-a facut atunci si o pagina separata unde sa-mi consemnez zilnic prezenta la lucrarile Parlamentului. Eram singurul parlamentar independent.

A fost un moment greu, am renuntat la tot, am parasit partidul in care imi incepusem activitatea politica, organizatia de Ilfov, reconstruita de mine aproape de la zero si adusa in primele locuri pe tara ca peformanta, colegii si toate proiectele incepute. Dar am facut-o pentru convingerile mele si mi-am pastrat onoarea neintinata.

Prietenul meu Anghel Iordanescu a demisionat si el din PSD, devenind primul senator independent, pentru a mi se alatura. De atunci, eram doi. Incet-incet, au inceput sa plece din partid si alti colegi, nemultumiti de felul in care mergeau lucrurile. Fiecare din ei a venit langa noi.

Am inteles atunci, ca suntem multi si ca impreuna putem fi o forta care poate schimba ceva in bine in Romania. Nu aveam prea multe, doar increderea, onoarea si dorinta de a face.

In cateva luni, am pus pe picioare un proiect nou, cladit in jurul interesului national. Un partid de patrioti, format de la zero in Parlamentul Romaniei, care si-a ales ca imn 'Noi suntem romani', un imn cu o simbolistica in care credem cu toata forta si cu toata inima.

Asa lua nastere, la 1 mai 2010, Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei.

Cei 33 de parlamentari UNPR au sprijit un guvern de dreapta, intr-o perioada grea pentru tara. Am asigurat echilibrul politic si am contribuit la mentinerea stabilitatii economice si sociale, intr-o vreme in care tari din jurul nostru se prabuseau din cauza crizei economice mondiale. Ca ministru al apararii, am fost alaturi de oamenii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala prin masuri concrete, dar si cu sufletul, fiind fiu de militar si militar, la randul meu. Am actionat intotdeauna gandindu-ma la binele oamenilor.

Intr-o zi, ni s-a spus ca guvernul si-a terminat misiunea si ca fiecare partid din coalitie este liber sa faca mai departe ce doreste.

Am considerat ca ar fi lipsit de responsabilitate sa nu ne mai pese de nimic si am decis sa sprijinim in Parlament formarea unui nou guvern, cel condus de Victor Ponta, fara a pretinde ceva in schimb. Guvernul a fost votat, cu sprijinul celor 65 de parlamentari UNPR. Fara noi, proiectul nu ar fi trecut la vot.

A fost un guvern apreciat de romani, care a adoptat masuri bune pentru tara.

La un moment dat, s-a considerat ca ar fi oportun sa coordonez domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala si asa am fost numit vicepremier pentru securitate nationala. Ulterior, am preluat si conducerea Ministerului Afacerilor Interne. In toata acea perioada, UNPR a propus si a trecut in Parlament proiecte foarte importante pentru romani.

In anul 2015, partidul avea 500.000 de membri, peste 12 procente in sondaje, iar eu peste 32%. Ne propuneam, atunci, sa ajungem la cifra de un milion de membri.

Cred ca avantul nostru politic i-a deranjat pe multi. Modul in care a fost stopat acest avant a fost unul lipsit de onoare si se situeaza in afara oricarui joc politic permis in orice societate democratica in care statul de drept este functional.

Mi s-au construit dosare politice, nevinovat fiind

Am sprijinit intotdeauna justitia, din convingerea ca un stat puternic nu poate exista fara o justitie puternica. Dar, pentru sanatatea sistemului democratic, pentru un stat de drept care isi protejeaza cetatenii si le respecta drepturile instituite de Constitutie si de legile tarii, este obligatoriu ca justitia sa fie dreapta, nu abuziva.

In momentul in care Victor Ponta a decis sa demisioneze din fruntea guvernului performant pe care l-a condus, am demisionat odata cu el. Desi eu il sfatuisem sa nu faca acest gest, tocmai pentru ca activitatea guvernului sau era apreciata de romani.

Dupa ce mi s-au facut dosare, am ales sa plec din fruntea UNPR, pentru ca problemele de imagine care mi se creasera sa nu afecteze partidul. Am plecat si din Senat, desi colegii senatori au dat un vot corect pentru mine.

Dupa mai bine de doi ani, lucrurile au inceput sa se limpezeasca, pentru ca adevarul invinge intotdeauna. ICCJ a stabilit, prin hotarare definitiva, ca nu exista nicio legatura intre accidentul rutier in care, din pacate, un politist si-a pierdut viata si exercitarea de catre mine a atributiilor functiei de ministru de interne.

La solicitarea unora dintre colegii mei, am decis sa revin in partid. Drumul e greu, dar nu imposibil. Astazi, reconstructia UNPR este in plina desfasurare. Vrem sa ne comportam onorabil la alegerile europarlamentare din 26 mai si avem candidati care si-au dovedit iubirea fata de tara, in intrega lor activitate profesionala. Lista UNPR este deschisa de doua mari glorii internationale, apreciate si iubite de milioane de romani: Ilie Nastase si Anghel Iordanescu. Candidatii nostri vor reprezenta cu cinste Romania in Parlamentul European si vor actiona acolo exclusiv pentru binele tarii si al romanilor.

Cea mai importanta miza o reprezinta alegerile de anul viitor. UNPR trebuie sa fie din nou in Parlament si trebuie sa fie bine reprezentat la nivel judetean si local, in toata tara. Asadar, ne propunem sa obtinem peste 10% la alegerile locale si parlamentare.

UNPR implineste 9 ani de existenta

Au fost ani buni, dar si ani grei, ani in care am construit impreuna, am fost loviti, ne-am ridicat si mergem inainte cu incredere. Astazi suntem mai intelepti, mai atenti in deciziile pe care le luam, mai precauti cand vine vorba de aliante si mai hotarati ca oricand sa reusim.

Dumnezeu, Onoare, Patrie – reprezinta credintele noastre depline si caracterizeaza proiectul nostru politic. Credem in Dumnezeu, suntem oameni de Onoare si punem Patria inainte de orice scopuri sau interese politice. Ne iubim tara, am dovedit asta si o vom dovedi din nou.

Societatea romaneasca de azi are nevoie de un partid ca UNPR, trebuie sa ne intoarcem la valorile fundamentale, care ne definesc pe noi, ca natiune, trebuie sa ne amintim cine suntem, trebuie sa fim uniti si sa nu ne sfiim sa aratam tuturor ca Romania este nu doar o tara frumoasa, ci si un stat puternic, o voce care trebuie sa fie respectata in Europa.

Avem drepturi si ele trebuie sa fie respectate, avem valori si ele trebuie sa fie promovate, putem mult si trebuie sa aratam lumii asta, excelam in foarte multe domenii si trebuie sa fim apreciati asa cum meritam. Avem toate motivele sa fim mandri de tara noastra, dar avem nevoie sa reconstruim societatea. Sa fim uniti, sa construim impreuna, sa facem cinste eroilor nostri, care s-au sacrificat de-a lungul istoriei pentru ca neamul romanesc sa dainuie peste timp si care au facut posibila sarbatorirea Centenarului.

UNPR va face tot ce-i sta in putere pentru ca toate acestea sa devina realitate. Ii asteptam alaturi de noi pe toti patriotii romani.

Vocea lor trebuie sa se auda si noi o vom face sa conteze

La multi ani le urez tuturor colegilor care lupta sub sigla UNPR, pentru idealurile in care credem.

Va multumesc tuturor celor care ati ramas in partid, in ciuda tuturor dificultatilor, va multumesc tuturor celor care v-ati alaturat, din convingere, acestui proiect national. Impreuna facem Romania bine! La multi ani, UNPR!", a scris Gabriel Oprea pe Facebook.