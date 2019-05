Andrei Caramitru, fostul consilier al presedintelui USR, Dan Barna, sustine ca pensia speciala in Romania este mai mare decat a fostilor presedinti americani.



"Pensia speciala in Romania, mai mare decat a fostilor presedinti americani.

V-a socat pensia speciala de 30’000 de RON pe care am postat-o ieri? Ei - era un mizilic. Cea mai mare pensie este de 66’701 RON net. Gheorghe Balasoiu - fostul comandant al Penitenciarului Colibas din timpul comunistilor.

Pensia lui a crescut - sub guvernarea PSD - de doua ori. De la 34’000 in 2017. De ce ar fi dat banii astia la “saraci”? Dam la fostii securisti. Ce alte pensii au fost dublate??? Doar ale lor.

Inca ceva - taxele pe care le plateste sunt de sub 10%. Nu ca voi care munciti ca prostii - voi platiti 45%. Pensia lui neta este mai mare decat cea a unui fost Presedinte American (care are o pensie bruta de 207’000 USD pe an, pe care se aplica taxe de aproximativ 50%).

Munciti voi sa ii platiti pe ei. Va place? Iesim la vot TOTI pe 26 Mai?", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.