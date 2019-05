Analistul politic Bogdan Chirieac spune despre presedintele PNL, Ludovic Orban, ca este "un lacheu perfect al statului subteran".

DNA nu a facut contestatie in anulare in cazul presedintelui PNL, Ludovic Orban, potrivit unui raspuns dat ziare.com, bazandu-se pe decizia CCR privind completurile de cinci judecatori de la ICCJ. Ludovic Orban a fost achitat de un complet de cinci judecatori de la ICCJ, declarat nelegal de CCR. In schimb, DNA a facut contestatie in alte dosare ce-i vizeaza pe Elena Udrea, Dan Sova sau Constantin Nita.

"Este recompensa pentru bagarea in pamant a PNL de catre presedintele Ludovic Orban. Cand Orban ia foc in gura si vorbeste despre Dragnea, trebuie inteles ca acolo presupusa vina este ca-n 2006, doua femei, angajate la prefectura, au lucrat si la partid. Asta e presupusa vina a lui Dragnea. In cazul lui Ludovic Orban, e pe inregistrare cum a cerut 50 de mii de coco de la un om de afaceri, cash, pentru campania electorala si pentru alte lucruri. De mare mirare a fost achitarea lui Ludovic Orban. DNA putea macar formal sa faca aceasta contestatie. N-a facut, pentru ca Ludovic Orban putea ajunge la un complet de judecata legal constituit, care, pe baza dovezilor concrete, inregistrarii in care a cerut bani cash pentru campania electorala, in opinia mea, ar fi dat o pedeapsa cu suspendare. DNA n-a mai riscat, pentru ca, intr-un complet legal constituit, dl Orban se prabuseste cu totul", a spus Chirieac, potrivit Dcnews.ro.

"Ca sa spunem lucrurilor pe nume, DNA l-a gratiat pe Ludovic Orban", a mai spus el.