Presedintele PMP, Eugen Tomac, a transmis o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, in cadrul careia este rugata sa opreasca posibila fraudare a voturilor romanilor care detin si cetatenie maghiara.



"Scrisoare deschisa

Prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila

Opriti posibila fraudare a voturilor romanilor care detin si cetatenie maghiara

Imbunatatirea sistemului de monitorizare a votului a contribuit considerabil la cresterea increderii in procesul electoral. Informatizarea procedurii de votare prin scanarea CNP-urilor de pe cartile de identitate reprezinta un pas important inainte, care poate risipi indoielile privind posibile fraude electorale.

Sistemul astfel gandit nu tine insa cont de existenta a peste 500.000 de cetateni care au dubla cetatenie: romano – maghiara. Incepand cu anul 2010, Ungaria a dus o politica de incurajare a etnicilor maghiari de a obtine a doua cetatenie, tocmai pentru a folosi o portita legislativa in scop electoral. La alegerile parlamentare din 8 aprilie 2018, sute de autocare au tranzitat granita, transportand cetateni romani pentru a vota in Ungaria, majoritar, in favoarea FIDESZ si a Premierului ungar, Viktor Orban.

Recent, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut o intalnire cu Viktor Orban, seful FIDESZ, in urma careia cei doi si-au anuntat colaborarea, inclusiv in ceea ce priveste gestionarea votului la europarlamentare. O declaratie cel putin bizara, avand in vedere ca un cetatean al unui stat UE nu poate vota decat o singura data la alegerile europarlamentare.

Doamna Prim-ministru,

Va cer public sa luati masurile care se impun pentru a evita riscul votului multiplu dupa urmatorul model: cetatean roman etnic maghiar voteaza la sectia la care este arondat, iar apoi merge la consulat sau chiar este transportat in tara vecina pentru a da un vot care conteaza si la europarlamentarele din Ungaria. Trebuie luate masuri clare, pentru ca nu exista un sistem informatic comun Romania – Ungaria care sa semnaleze automat un eventual vot multiplu. De notat faptul ca, in Romania, s-ar vota pe baza cartii de identitate, pe cand, in Ungaria, s-ar vota pe baza pasaportului.

Luand in considerare faptul ca istoria ne-a aratat ca prezenta la alegerile europarlamentare este relativ scazuta prin comparatie cu alte scrutinuri, aceasta forma de frauda electorala poate fi de natura sa influenteze decisiv rezultatul alegerilor din ambele tari.

De asemenea, este important ca oamenii sa fie informati ca acest tip de vot multiplu se pedepseste conform rigorilor legii romanesti, chiar daca el este manifestat in doua tari distincte. In felul acesta, se va indeplini si rolul de prevenire, pe langa cel de control.

Stimata doamna Premier,

Simplul fapt ca partidul pe care il reprezentati se afla intr-o alianta cu UDMR, partid asumat ca fiind satelitul FIDESZ in Romania chiar prin declaratiile presedintelui sau, Kelemen Hunor, nu inseamna ca nu trebuie sa vegheati la derularea corecta a procesului electoral. Mai ales ca Romania exercita in acest moment Presedintia rotativa a Consiliului UE. Permitand acest soi de vot multiplu slabim democratia si aratam lumii ca Guvernul PSD – ALDE nu impartaseste valorile democratice ale Uniunii Europene", se arata in scrisoarea lui Eugen Tomac, postata pe Facebook.