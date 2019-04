Liderul PLUS, Dacian Ciolos, este laudat de presa franceza.

"Descris de presa locala ca un fel de Macron romanesc, liderul recentei aliante USR-PLUS Dacian Ciolos da speranta tinerilor dintr-o tara afectata de coruptie. Cu ocazia alegerilor europene, ei au decis sa spuna "suficient" unei clase politice considerate invechite", isi incepe jurnalistul Mirel Bran articolul publicat in Le Monde, potrivit Stiripesurse.ro.

"Principalul beneficiar al acestei mobilizari (n.r.: de a aduna 200.000 de semnaturi) este alianta USR-PLUS, care reuneste doua grupuri tinere unite prin ideea de a asigura un viitor european pentru Romania. "Am vizat 300.000 de semnaturi pentru a arata ca s-ar putea face mai mult", spune Dacian Ciolos, personajul iconic al acestei noi miscari. Dar in cele din urma am ajuns la 520 000 de semnaturi - tara are 19 milioane de locuitori.

Dacian Ciolos, noul Macron al Estului? In orice caz, asa este perceput de mass-media din tara sa. (...)

Astazi, el intruchipeaza speranta unei tinere generatii care viseaza sa schimbe politica, un fel de versiune in limba romana En marche (n.r.: in miscare). »In Europa, in Occident, ca si in Est, ne asteptam la o reinnoire« , spune el. Oamenii nu se mai pozitioneaza la stanga sau la dreapta. Nu mai este ideologia care ofera raspunsuri. Miscarea "In miscare" a demonstrat ca o astfel de schimbare politica este posibila. Ramane de vazut daca va reusi sa puna in aplicare toate reformele necesare", se mai arata in articol.