Sfanta Sarbatoare a Invierii sa aduca pentru toti romanii liniste sufleteasca si prosperitate iar pentru Armata Romaniei, noi semne ale implinirii si recunoasterii pe plan intern si international, a transmis ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, in mesajul sau cu ocazia Sarbatorilor Pascale.

"Dragi colegi, va doresc tuturor, personal civil si militar deopotriva, celor ce va aflati in serviciul activ, in cel pe baza de voluntariat, in rezerva sau retragere, veterani de razboi ori ai teatrelor de operatii, sa aveti parte de tot ceea ce este bine si frumos, iar aceste sarbatori sa ne inspire sa fim mai ingaduitori, mai dornici de intelegere si mai buni", se arata in mesajul ministrului Les, transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN).

El a afirmat ca Armata Romaniei isi consolideaza reputatia de pilon al statului.

"Credinta ne-a invatat sa privim Sarbatoarea Pascala ca pe un moment de intarire a sperantei in mai bine, un moment de optimism si de incredere. Ne bucuram astazi de cea mai importanta sarbatoare crestina, care se celebreaza in comuniune cu toti cei care cred in dainuirea prin credinta si spirit de sacrificiu. Mesajul pe care Invierea Domnului nostru Iisus Hristos ni-L transmite este unul de speranta si de impacare. Aceasta sarbatoare raspunde unei aspiratii umane profunde, aceea a cautarii binelui pentru noi insine si pentru cei apropiati noua, a increderii nestramutate in tot ceea ce este drept si frumos. Privita cu dragoste si respect de natiune, Armata Romaniei isi consolideaza reputatia de pilon al statului, de sursa de securitate si incredere pentru fiecare cetatean al acestei tari", a subliniat ministrul Les.

Potrivit acestuia, Armata Romaniei demonstreaza ca "daruirea, perseverenta si respectarea angajamentului asumat reprezinta valori fundamentale" ce se regasesc in activitatea de zi cu zi a tuturor, militari si civili, in relatia cu societatea, cu aliatii si cu partenerii.

"Cu atat mai mult in aceste zile, ne indreptam un gand bun catre militarii care in noaptea Invierii s-au aflat la datorie in teatrele de operatii, in misiuni externe, departe de casa, avand in inimi dorul de familii si de cei dragi. Lor le transmit multumirile mele si ale intregii echipe de conducere a Ministerului Apararii Nationale pentru modul exemplar in care isi desfasoara misiunile departe de tara si de familii", se mai arata in mesajul ministrului.