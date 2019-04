Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca PSD vrea sa-l reduca la tacere pe Presedintele Romaniei in campania pentru referendum, printr-o Ordonanta de Urgenta.

"Ticalosia si parsivenia PSD-ALDE depaseste orice imaginatie, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocotat in fruntea statului roman.

Autoritatea Electorala Permanenta a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanta de Urgenta pe care intentioneaza sa o adopte Guvernul, elaborat impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, prin care este modificata Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.

Miza acestui proiect odios este aceea de a-i interzice Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, posibilitatea de a se pronunta asupra referendumului pe care domnia sa l-a declansat pentru data de 26 mai. Acest fapt incalca in mod barbar atat Constitutia Romaniei, cat si deciziile Curtii Constitutionale referitoare la libertatea de exprimare pe care o are Presedintele Romaniei.

In mod concret, este introdus prin proiectul de Ordonanta de Urgenta un nou alineat al articolului 30 din Legea referendumului prin care se precizeaza: »Autoritatile publice au obligatia de fi neutre si impartiale in raport cu obiectul referendumului, fiindu-le interzis in campania pentru referendum sa se pronunte in favoarea sau defavoarea problemei supuse referendumului«.

Potrivit Constitutiei, institutia Presedintelui Romaniei este mentionata la Titlul III (Autoritati publice), Capitolul 2

In sustinerea acestei reglementari, proiectul de Ordonanta de Urgenta invoca, in fals, Codul de bune practici in materie de referendum al Comisiei de la Venetia, care face referire la neutralitatea „autoritatilor administratiei publice”, si nu la actorii institutionali care declanseaza referendumul. In mod firesc, Comisia de la Venetia se raporteaza la administratia publica intrucat aceasta este cea care se ocupa de organizarea si desfasurarea referendumului – in cazul Romaniei, Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice implicate in organizarea scrutinului.

Constitutia Romaniei mentioneaza Administratia Publica la Capitolul 5, Titlul III

De altfel, chiar Comisia de la Venetia precizeaza in documentul citat de proiectul de Ordonanta de Urgenta ca »spre deosebire de cazul alegerilor, nu este necesara interzicerea completa a interventiei autoritatilor publice in favoarea sau in defavoarea propunerii supuse referendumului«.

Somez Guvernul sa abandoneze de urgenta aceasta reglementare, care incalca dreptul fundamental la libera exprimare de care trebuie sa se bucure orice cetatean al Romaniei si tradeaza frica incredibila a PSD-ALDE de referendumul organizat in 26 mai. In caz contrar, ii avertizez pe membrii Guvernului ca adoptarea Ordonantei de Urgenta in actuala forma constituie infractiune si este pedepsita cu inchisoarea, conform Legii raspunderii ministeriale.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, este persoana care beneficiaza de cea mai mare legitimitate in statul roman si nimeni nu-i poate interzice dreptul de a se exprima asupra oricarei probleme din societatea romaneasca, cu atat mai putin asupra unui referendum fundamental pentru viitorul tarii noastre, declansat chiar de domnia sa. Vocea Presedintelui se va auzi intotdeauna pentru binele Romaniei!", a transmis Ludovic Orban prin intermediul unui comunicat de presa.