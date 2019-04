Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme din punctul acesta de vedere.





"In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai poata sa respinga niste propuneri de ministri ca nu au tinuta .(...) Prim-ministrul a ezitat sa vina in Parlament cu aceasta procedura, probabil s-a gandit ca nu e sigura majoritatea, noi i-am prezentat, si partidul, si am avut intalnire si in coalitie luni, i-am prezentat documentat cum stam cu majoritatea, adica nu sunt probleme din punctul asta de vedere. Ar fi fost pentru Guvern, in primul rand, un mesaj de forta foarte serios, ca nu sta la discutie cu Iohannis si nu intra in jocul lui Iohannis, dar pana la urma eu nu mi-am permis si nu pot sa imi permit niciodata sa fortez un prim-ministru, vorbim de prim-ministri care ar putea fi de la PSD. E o decizie pe care trebuie sa o ia, o simte, daca simte teama, daca nu este foarte sigur prim-ministrul pe o procedura, nu trebuie fortat, ca pana la urma poate sa aiba dreptate", a afirmat Dragnea la Antena 3.

El a adaugat ca s-a dovedit miercuri ca PSD - ALDE are o majoritate "foarte sanatoasa" in Camera Deputatilor, iar in ce priveste plenul reunit, Dragnea a spus ca partidele de guvernamant au 20 - 30 de voturi in plus peste majoritate, scrie Agerpres.

"Nu e o disputa, a fost un punct de vedere al intregii coalitii si un alt punct de vedere al prim-ministrului, suntem in situatia in care sunt trei ministere cu ministri interimari care nu pot avea in interior toata forta de a lua decizii serioase cand stiu ca au 45 de zile. Asta a fost decizia, nu e o drama, nu e o tragedie, mergem inainte. (...) Nu tine de mine sau de domnul Tariceanu, tine de doamna premier (daca va face restructurare a Guvernului in Parlament - n.r.), daca vreodata se hotaraste sa vina in Parlament cu remanierea prin schimbarea structurii Guvernului e bine-venita si are siguranta maxima, daca vrea sa continue interimatele, iar nu este mare problema pentru noi", a sustinut Dragnea.