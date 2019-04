Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca va merge la referendumul privind justitia declansat de presedintele Klaus Iohannis, insa daca partidul va lua o alta decizie in aceasta privinta, ea o va urma.



"Eu cred ca referendumul nu are sorti de izbanda. (...) Nu cred. Si sa va spun de ce. M-am uitat astazi la intrebari. Eu va spun ca intr-un sat, intr-o comuna nu se intelege efectiv ce se vrea prin a doua intrebare. Este greu ca omul sa fie interesat de ceea ce scrie acolo. Deci, mi se pare ca pana si intrebarea este neinspirata", a afirmat Viorica Dancila intr-un interviu pentru Adevarul.ro.

Intrebata daca merge la referendum, Dancila a spus: "Da, merg".

"Da, as vrea sa merg la referendum, dar va dati seama ca si eu sunt inregimentata politic, sunt presedinte executiv al PSD. Daca se va lua o decizie ca partidul sa nu mearga, o voi urma. (...) Nu pot sa fac astfel de scenarii, dar daca in partid se va lua aceasta decizie, atunci este normal sa o respect, ca sa dam dovada de unitate in cadrul formatiunii politice", a adaugat Dancila.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind organizarea referendumului din data de 26 mai, in ziua alegerilor europarlamentare, noteaza Agerpres.

Conform art. 2 din decret, cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin DA sau NU la intrebarile: 1 - Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?; 2 - Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala?.