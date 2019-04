Rares Bogdan a reactionat, vineri, pe Facebook dupa ce doi tineri liberali au fost prinsi ca distribuiau pliante false despre USR-PLUS.



"Doar impreuna putem reusi! Dusmanul nostru si al Romaniei este Coalitia PSD-ALDE. Imi cer eu scuze pentru nesabuinta unor tineri. Au fost exclusi din partid. Nu-mi reprosati mie metode cu care nu sunt de acord!

Dusmanul cel mai mare al PSD este UNITATEA DREPTEI.

Va rog pe toti cei care credeti intr-o Romanie europeana, o Romanie a oamenilor cinstiti, a valorilor, sa facem front comun impotriva adevaratilor dusmani ai nostri, pentru a salva viitorul copiilor nostri! Inca de la inceputul intrarii mele in politica am spus in mod clar ca vom guverna Romania noi, cei din PNL, alaturi de USR-PLUS. Cu ei, nu cu altcineva! Ganditi campania electorala si toate actiunile voastre in acest spirit! Dacian, Dan, Andrei, Claudiu, Stelian, Vlad, Cristian, Dragos sau Cosette si Clotilde sunt cei alaturi de care trebuie sa restabilim drumul firesc al Romaniei.

In societatea traditionala romaneasca, Sfintele Pasti erau un moment al impacarii. Exista si acum comunitati in satele Romaniei unde oamenii isi cer Iertare unii de la altii!

Pace! Uniti!", a scris Rares Bogdan pe Facebook.