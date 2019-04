Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu crede ca pe presedintele Klaus Iohannis il intereseaza acele doua intrebari de la referendum, el avand o singura miza - sa isi ajute partidele ca il vor ajuta si pe el in alegerile prezidentiale.





"Am fost de acord si cu temele pe care le-a enuntat prima data, am fost si cu aceste intrebari (pe care le-a anuntat presedintele Iohannis pentru referendum - n.r.) (...), numai ca aceste doua intrebari au o aprobare cvasiunanima in populatie, nu raspund unei controverse care ar fi in societate pe aceasta tema. Sunt multe voci care spun ca referendumul de fapt este inutil (...) si se pare ca cel care a initiat referendumul a recunoscut in seara asta ca de fapt este un mijloc prin care vrea sa se implice in campania electorala pentru a ajuta partidele care sunt in jurul dumnealui. Nu cred ca il intereseaza pe Iohannis acele doua intrebari, el are o singura miza, indiferent de mijloace, indiferent de legislatie, de Constitutie: sa se implice, sa isi ajute partidele care spera el ca il vor ajuta si pe el in alegerile prezidentiale. (...) Nu e controversa, nici eu nu am fost niciodata de acord sa se amnistieze faptele de coruptie", a spus Dragnea la Antena 3 intrebat ce parere are despre intrebarile referendumului initiat de presedintele Klaus Iohannis.

In opinia sa, cele doua intrebari formulate de presedinte, referendumul in sine nu au legatura cu o dezbatere serioasa in societate despre ce s-ar putea interzice cu privire la amnistie si gratiere, scrie Agerpres.

"Ei nu au avut nici in 2016, nu au nici acum, nu o sa aiba nici la urmatoarele alegeri vreun proiect pentru romani, pentru viata lor, pentru dezvoltarea tarii. Ei spun doar atat: lasati-va manipulati, ca nu conteaza lucrurile alea, puteti sa ramaneti saraci, dar hai sa va dam noi o tema la care sa va ganditi si toate frustrarile pe care le aveti, toate supararile pe care le aveti sunt din aceasta cauza, pentru ca va spunem noi. Hai sa discutam despre asta, sa nu discutam despre faptul ca noi, adica el si slugile lui, stam cu capul plecat in fata strainilor, hai sa nu mai discutam despre faptul ca eu, Iohannis, patru ani si jumatate nu am facut nimic, sa nu mai discutam despre faptul ca in toate perioadele in care astia care ma sustin pe mine au pus Romania in pamant. Hai sa discutam despre ceva care trebuie sa fie pentru voi cea mai importanta problema, si anume, Justitia, penali, tot bagajul de cuvinte folosite in acest proiect de manipulare care a inceput de ceva ani. Numai astea sunt grave? De ce nu a facut o lista - omor, viol, pedofilie, altele, terorism, de ce nu a pus si alte intrebari, de ce nu pus intrebarea 'se pot gratia abuzurile din Justitie?', adica ceva cu gandul la oamenii care au fost distrusi", a afirmat Dragnea.