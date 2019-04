Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca buna participare care sa duca la validarea referendumului ar fi semnalul dar si garantia ca Romania nu va abandona principiile statului de drept si ca Justitia va ramane independenta.

"Romanii au sansa sa demonstreze ca sunt deasupra vremurilor.

Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana si pana acum.

Cu o guvernare orientata strict pe salvarea lui Dragnea si a acolitilor sai infractori, Romania a fost decredibilizata, fiind in pragul aplicarii Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona, ca semnal puternic pentru alterarea valorilor statului de drept, prin decizii destinate a pune Justitia sub controlul guvernantilor.

Este drept, intrebarile pentru referendum nu sunt nici cele mai inspirate si nici cele mai clare, dar participarea la acest referendum este vitala pentru re-credibilizarea Romaniei. O buna participare care sa duca la validarea referendumului ar fi semnalul dar si garantia ca Romania nu va abandona principiile statului de drept si ca Justitia va ramane independenta. Este momentul ca romanii sa demonstreze prin participarea la referendum, ca sunt parte a setului de valori occidentale si nu niste tolerati in selectele cluburi politice care sunt NATO si Uniunea Europeana. Romanii au sansa sa demonstreze, ca atunci cand politicieni derapeaza, au forta de a-si asuma responsabilitatea corectarii derapajelor unei puteri politice corupte si imorale.

Dragnea, Tariceanu si Kelemen Hunor trebuie sa primeasca fara menajamente, direct de la romani, mesajul de respingere a unei politici facute in favoarea unor gasti corupte si nu in favoarea romanilor asa cum au jurat la investire.

Pana la urma, oricate deficiente ar fi in formularea intrebarilor, in mod categoric, tot merita un DA.

Romanii pot demonstra ca sunt deasupra vremurilor si nu sub vremuri!, a scris Traian Basescu pe Facebook.