Andrei Caramitru sustine ca daca sunt mai multe persoane implicate in distribuirea pliantelor false, ar trebui sa aiba aceeasi soarta ca cei doi tineri, respectiv sa fie dati afara din partid.

"Daca urmariti Game of Thrones (ca tot am folosit ieri paralela asta). Ce au facut aia cand pericolul a devenit prea mare pentru toti? S-au coalizat tactic ca sa se apere si sa distruga pe zombie/whights condusi de baronii in alb. Desi inainte au avut razboaie intre ei (si vor mai avea dupa ce castiga lupta).

Asa ca - haideti sa nu fim prosti. Aia din TNL Cluj au fost si ticalosi si prosti (si au fost dati afara din partid - foarte bine; daca sunt mai multi implicati sa ii dea afara si pe aia). Acuma sa nu fim toti prosti ca ei si sa ne dam in cap unii la altii in timp ce PSD/ALDE/UDMR functioneaza ca o armata super-organizata de anihilare. Mesajul asta e in special pentru PNL dar si pentru USR/PLUS.

Haide sa fim inteligenti si sa castigam naibii lupta intai. Avem timp dupa sa ne luptam - dar pe idei si programe nu cu prostii", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.