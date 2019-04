Fostul premier Emil Boc, actualul primar al Clujului, admite ca este un lucru extraordinar pentru patrimoniul umanitatii sa se stranga bani pentru refacerea catedralei Notre-Dame, insa este de parere ca in acest moment omenirea are alte prioritati.



"Am fost revoltat pe gestul de la Notre Dame. Avem un miliard de persoane obeze in lume si un miliard de oameni care merg la culcare flamanzi. E in regula, Notre-Dame este pentru patrimoniul umanitatii un lucru extraordinar, dar nu poti sa spui ca aduni 700 de milioane de euro in trei ore. E bine sa aduni o parte din bani, dar sa nu iti pese ca ai un miliard de oameni pe planeta asta care se culca flamanzi in fiecare noapte?

Avem nevoie de niste reechilibrari la nivel mondial, adica producerea de prosperitate trebuie sa fie reechilibrata si cu o anumita componenta de solidaritate, bazata pe munca. Adica oamenii care muncesc sa poata sa aiba o viata decenta din munca si din salariul lor", a declarat Boc la postul de radio Napoca FM, citat de adevarul.ro.