Jurnalistul Liviu Avram reactioneaza dupa anuntarea intrebarilor de la referendumul de pe 26 mai, sustinand ca acestea lasa "nu o portita, ci un bulevard urias Parlamentului sa faca ce vrea el".



"Presedintele iroseste aceasta arma pe care o avea a referendumului cu aceste intrebari si avem posibilitatea sa facem proba. Presedintele s-a plans ieri comisiei de la Venetia ca ce s-a votat tot ieri in Parlament sunt chestiuni nocive pentru Romania. Pot aceste intrebari in cazul in care Referendumul trece sa opreasca in vreun fel ce s-a votat in Parlament ? Si raspunsul este ca nu. La prima intrebare, despre amnistie si gratiere nu se mai vorbeste de un an jumatate. Sunt alte mijloace prin care se obtine amnistie si gratiere mascata. A luat doua concepte care nu mai interesa pe nimeni. Cui ii mai pasa?

A doua intrebare, sa zicem ca este buna, dar ce te faci cand modificarile se fac prin Parlament? Asa cum s-a intamplat ieri. Referendumul avea urmatorul scop. Sa arate ca Parlamentul nu are ultimul cuvant. Ultimul cuvant il are poporul. El este detinatorul suveranitatii nationale. Noi suntem in situatia in care in ultimii doi ani de zile Parlamentul a luat-o razna rau de tot si scopul crucial al referendumului era sa-i arate Parlamentului ca greseste. Cele doua intrebari lasa nu o portita ci un bulevard urias Parlamentului sa faca ce vrea el. Si cata vreme in fruntea Parlamentului se afla oameni cu interese penale, nu avem nicio garantie ca acestia vor vota in beneficiul altora decat personal", a spus Avram, la Adevarul Live, citat de stiripesurse.ro.