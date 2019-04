Senatorul USR Edward Dirca a declarat joi ca reprezentantii Comisiei de la Venetia au atras atentia ca legiferarea prin ordonante de urgenta aduce 'noi urgente' si faptul ca se incearca ocolirea dezbaterii parlamentare este o chestiune foarte grava si nu ar trebui tolerata.





"Am asistat la o incercare jalnica din partea aproape ministrului Justitiei, domnul Nicolicea, in a induce in eroare reprezentantii Comisiei de la Venetia privind prevederile constitutionale in ceea ce priveste verificarea ordonantelor de urgenta de catre CCR si, pe de alta parte, in a justifica urgenta in adoptarea celor sase OUG in domeniul legilor justitiei. Ma bucur mult ca reprezentantii Comisiei de la Venetia au dat dovada inca o data ca sunt foarte bine informati. Cunosteau foarte exact situatia de la noi din tara, nu s-au lasat indusi in eroare de declaratiile domnului Nicolicea si ca un semnal de alarma, desi, practic, nu ne-au spus multe lucruri, dar ne-au atras atentia in doua puncte. Ne-au spus ca este dovedit faptul ca legiferarea prin ordonante de urgenta aduce noi urgente si, practic, faptul ca se incearca ocolirea dezbaterii parlamentare este o chestiune foarte grava si nu ar trebui tolerata", a afirmat Dirca.

El a adaugat ca membrii Comisiei de la Venetia s-au aratat 'consternati' de faptul ca doar in 2018 au fost peste 114 'cazuri de urgenta' in Romania, ceea ce este un lucru neintalnit in alte tari.

"Pe de alta parte, la afirmatia domnului Nicolicea conform careia CCR urmareste intotdeauna respectarea standardelor impuse de catre Comisia de la Venetia, dumnealor au spus foarte clar ca sunt singurii in masura sa aprecieze daca aceste recomandari au fost sau nu respectate. (...) In acest moment este evident ca nu au fost respectate. De altfel, chiar domnul Nicolicea spunea anul trecut ca nu vor respecta intotdeauna toate recomandarile Comisiei de la Venetia, mai ales in ceea ce priveste aceasta sectie de investigare a infractiunilor din justitie. Este evident ca aceasta sectie nu are ce cauta in justitia din Romania. S-au adus informatii false, incercand sa argumenteze necesitatea acestei sectii, spunand ca independenta magistratilor a facut ca in prezent sa existe in Romania peste 3.000 de dosare in care sunt anchetati magistratii. Practic, tot ceea ce s-a intamplat aici si toate afirmatiile reprezentantilor PSD au fost minciuni sfruntate, asa cum ne-au obisnuit de fiecare data", a adaugat Dirca.

Intrebat daca printre motivele invocate de social-democrati privind adoptarea de ordonante de urgenta a fost si perturbarea activitatii comisiei de catre Opozitie, Dirca a spus: "Sigur ca da. Am fost acuzati de domnul Nicolicea ca faptul pentru care aceste legi au continut erori care au dus ca sesizarile noastre in fata CCR sa fie acceptate ni se datoreaza exclusiv, pentru faptul ca ne-am comportat nerespectuos si pentru ca am avut o boxa in timpul acelor sedinte in care am pus muzica, iar dumnealor nu s-au putut concentra, motiv pentru care au aparut greseli".

"In realitate, sunt incercari patetice, jalnice pentru a justifica urgenta care, de altfel, nu avea nicio justificare", a subliniat Dirca.

Reprezentanti ai Comisiei speciale a Parlamentului privind justitia s-au intalnit, joi, cu delegatia Comisiei de la Venetia, discutiile vizand ordonantele de urgenta pentru modificarea legilor justitiei. La intalnire au participat din partea Parlamentului: Florin Iordache, Robert Cazanciuc, Liviu Pop, Eugen Nicolicea - PSD, Edward Dirca, Iulian Bulai si Vlad Gheorghe - USR si Valeria Schelean-Somfelean - PNL, scrie Agerpres.