Senatorul PSD Robert Cazanciuc, presedinte al Comisiei juridice, a sustinut joi ca referendumul pe justitie convocat de presedintele Klaus Iohannis este un demers pur electoral, iar intrebarile sunt ''in aceeasi nota neserioasa'', adaugand, insa, ca PSD este de acord cu acest referendum.



"E aceeasi nota neserioasa, in care presedintele Romaniei nu este preocupat in mod real de problemele romanilor, ci de o agenda electorala mai degraba as spune a USR, decat a PNL, care vad ca il sustine neconditionat. Dar suntem de acord cu referendumul, o sa mergem la referendum, o sa vedem ce o sa vrea romanii in urma acestui referendum. Daca o citez pe colega mea senatoare Alina Gorghiu, referendumul e aproape inutil, pentru ca nu o sa aiba consecinte", a afirmat Cazanciuc.

Intrebat daca e nevoie de revizuirea Constitutiei in cazul in care referendumul va fi validat, Cazanciuc a spus: "Cu siguranta este nevoie de o revizuire a Constitutiei. In ce limite, o sa vedem cand se va pune problema revizuirii Constitutiei".

"Dar nu cred ca acest demers al presedintelui este in sensul revizuirii Constitutiei, pentru ca este un demers pur electoral, intrebarile sunt venite dupa doi ani dupa ce Parlamentul a decis acest lucru. Putea sa faca mai demult. Daca era cu adevarat interesat de bunul mers al justitiei, putea sa invite membrii Comisiei speciale la Cotroceni sa discute, sa explice anumite lucruri, nu era nevoie sa faca acest referendum, in ciuda recomandarilor Comisiei de la Venetia. Spune foarte clar Comisia de la Venetia: nu amestecati doua tipuri de scrutin - avem referendum, avem alegeri europarlamentare. Este astazi Comisia de la Venetia aici, i-am intrebat, Liviu Pop i-a intrebat ce opinie au despre acest lucru si daca presedintele i-a consultat. Ei au raspuns foarte politicos ca nu face obiectul discutiei", a mai spus Cazanciuc, potrivit Agerpres.