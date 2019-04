Augustin Lazar a transmis joi un mesaj cu ocazia incheierii mandatului de procuror general al Romaniei.



"Am avut onoarea si responsabilitatea ca, timp de trei ani, sa conduc Ministerul Public, detinand cea mai inalta functie pe care o poate atinge un procuror de cariera.

La final de mandat, gandurile mele se indreapta, in primul rand, catre cetateni, pentru ca – in calitate de magistrat – m-am aflat in serviciul public.

Cetatenilor Romaniei doresc sa le transmit ca am indeplinit obiectivele pe care mi le-am asumat la preluarea mandatului de procuror general.

In momentul de fata, Ministerul Public este o institutie moderna, intarita, capabila sa isi indeplineasca rolul constitutional, acela de a reprezenta, in activitatea judiciara, interesele generale ale societatii si de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor.

In mod deosebit, doresc sa mentionez, ca obiectiv indeplinit, solutionarea dosarelor istorice, o restanta majora a Ministerului Public, atat in sensul necesitatii stabilirii adevarului judiciar cat si ca o datorie vizand restituirea adevarului istoric.

La final de mandat, gandurile mele se indreapta, in al doilea rand, catre tanara generatie de procurori, careia ii adresez indemnul de a profita de numeroasele oportunitati de perfectionare profesionala, pentru ca garantia independentei ne este data prin lege, dar este consolidata prin competenta si respectarea standardelor de etica si integritate profesionala.

In incheiere, doresc sa transmit opiniei publice sa aiba incredere in capacitatea Ministerului Public de a-si indeplini rolul constitutional, sa aiba incredere in justitie, ca factor determinant pentru modernizarea societatii romanesti si consolidarea statului de drept", a spus Augustin Lazar.